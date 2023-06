Alessandro Augello rieletto presidente di Aipe

L’Assemblea degli Associati AIPE ha rinnovato per la terza volta consecutiva la fiducia al presidente Ing. Alessandro Augello (Poron Italiana Sud), il quale rimarrà in carica per il prossimo biennio.

«Sono molto onorato della fiducia accordatami dagli associati e di questa opportunità che mi vedrà impegnato a proseguire nel lavoro svolto dando continuità ai progetti avviati e ai nuovi che verranno. Ringrazio Giovanni Raggi e Luca Saccardi, vicepresidenti uscenti, per la loro preziosa collaborazione ed il supporto nelle attività svolte durante il mandato precedente e saluto con grande piacere i due vicepresidenti entranti, Paolo Garbagna (ICSS) per il settore Imballaggio e Giuseppe Rinaldi (Isolkappa Italia) per il settore Edilizia, che mi affiancheranno nei futuri impegni istituzionali per far fronte alle richieste delle normative italiane ed europee in cui anche il nostro materiale sarà coinvolto», ha dichiarato Augello.

Oltre al presidente e i due vicepresidenti, è stato eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo di AIPE composto da: Renzo Cester (Politop), Ennio Delia (Fortlan-DIBI), Valerio Micacchi (Isopak Adriatica), Alberto Nicoli (M.P.E.), Giovanni Raggi (Isolconfort), Luca Saccardi (S.T.S. Polistiroli), Romeo Tonello (Rexpol), Luca Zappelli (Sulpol). Gli undici Consiglieri rimarranno in carica per i prossimi due anni.

Marco Piana, Direttore Tecnico di AIPE, è confermato socio onorario. Il Collegio Revisori dei Conti è composto da Roberta Busnelli e Marisa Persegato, mentre nel Collegio dei Probiviri siedono Diana Castiglione, Gabriele Depinto e Oreste Pasquarelli.