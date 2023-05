Un numero davvero speciale quello che ottengono questo mese gli abbonati di YouTrade, la rivista leader nel mondo della distribuzione edile realizzata da Virginia Gambino Editore. Il periodico, infatti, si presenta ai lettori in versione doppia. Oltre alla consueta, ampia, rassegna di contenuti della rivista, gli abbonati riceveranno anche un corposo supplemento che ha come focus l’isolamento acustico e la correzione acustica. Soluzioni, materiali, tecniche, norme, leggi e applicazione: la pubblicazione speciale, dedicata al contenimento dei rumori per ottenere maggiore comfort domestico, ma anche negli ambienti commerciali e di lavoro, contiene la descrizione in modo dettagliato di case history e approfondimenti sui diversi modi di affrontare il problema.

Ma, naturalmente, anche il numero «regolare» di YouTrade non mancherà di agganciare l’attenzione di chi lo sfoglia. Gli argomenti caldi di questo mese sono parecchi: dalle regole del nuovo Codice degli appalti, all’applicazione in ambito retail dell’intelligenza artificiale, dal punto sul Pnrr con un particolare occhio al Sud, all’anticipazione del programma del prossimo ME-Made expo: l’attualità, insomma, è densa di contenuti.

Un focus è dedicato, inoltre, alla distribuzione di materiali per edilizia in Canton Ticino, con un’analisi del mercato nella più vicina area della Svizzera. Un altro approfondimento riguarda, invece, i nuovi sistemi costruttivi, che spazia tra le innumerevoli soluzioni necessarie a chi costruisce: dalle fondamenta ai sistemi a secco, dall’isolamento alle finiture.

Un numero doppio che è un’occasione unica per tenersi informati sulle ultime novità del mondo dell’edilizia: non perdere il nuovo YouTrade! Abbonati ora!