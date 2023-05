Speciale sistemi a secco: Isotec Parete, l’isolamento così supporta tutto

Il sistema isolante preaccoppiato Isotec Parete di Brianza Plastica si applica completamente a secco, mediante tassellatura, su qualsiasi supporto. Costituito da un’anima isolante in poliuretano espanso rigido ad alte prestazioni, presenta un correntino metallico già inserito in fase produttiva, in grado di accogliere e supportare qualsiasi rivestimento, dai materiali più leggeri a quelli pesanti come la ceramica di grande formato. È questo il caso della nuova villetta trifamiliare progettata dall’architetto Leonardo Degli Esposti nel comune di Ferrara.

L’edificio presenta un aspetto compatto, sviluppato su due piani fuori terra. Al tempo stesso i volumi intersecanti, con un creativo gioco di velette e aggetti, rendono i prospetti estremamente espressivi e originali. Il progettista e il committente, per supportare la scelta estetica del rivestimento ceramico e l’esigenza di un’elevata efficienza energetica dell’involucro, hanno condiviso la scelta della soluzione tecnica della facciata ventilata, realizzata con Isotec Parete di Brianza Plastica.

Il pannello, negli spessori 80 e 120 millimetri, è stato posato su tutte le facciate dell’edificio, avvolgendo anche gli elementi architettonici come le velette, i balconi e i cornicioni aggettanti, per dare continuità alla soluzione tecnica di posa, in maniera funzionale e pratica. La sottostruttura metallica portante, che il sistema Isotec Parete crea con un unico passaggio di posa contestualmente allo strato isolante, risulta estremamente pratica, anche per la gestione delle geometrie del rivestimento multiformato.

Ai correntini metallici asolati, scelti nel colore nero per ottenere un elegante effetto di invisibilità della sottostruttura, sono state ancorate le lastre in grès nei colori crema e antracite, mediante ganci a scomparsa, inseriti nei tagli kerf della ceramica.

Il correntino metallico del sistema, oltre alla funzione di supporto per lo schermo avanzato, è funzionale alla creazione di una camera di ventilazione entro cui si attiva un flusso d’aria, che apporta benefici in tutte le stagioni dell’anno: in inverno facilita lo smaltimento dell’umidità e d’estate agevola il deflusso dell’aria calda, preservando l’isolante da carichi di lavoro estremi dovuti all’irraggiamento solare.

La posa del sistema, semplice e veloce, ha richiesto poche settimane di lavoro da parte della ditta Cercolor Service di Orghici Marcel Daniel.

Dal punto di vista energetico, grazie alle elevate prestazioni termiche del poliuretano espanso di cui è fatto Isotec Parete (conduttività termica dichiarata pari a 0,022 W/mK), alla posa a giunti perfettamente accostati e sigillati, che elimina il rischio di formazione di ponti termici e alle altre soluzioni tecniche e impiantistiche previste dal progetto, l’edificio ha raggiunto la classe energetica A4, offrendo un comfort abitativo superiore, a fronte di consumi energetici contenuti.

LA SCHEDA

Tipologia: edificio residenziale trifamiliare – nuova costruzione

Intervento: isolamento ventilato delle facciate

Ubicazione: Ferrara

Progettazione e direzione lavori: architetto Leonardo Degli Esposti – Rovigo

Committente: La Spianata srl – Rovigo

Posa facciata ventilata: Cercolor Service srl – Orghici Marcel Daniel – Borsa (Romania)

Isolamento facciata: Isotec Parete di Brianza Plastica; spessore 80 / 120 millimetri, passo 602 millimetri con correntino preverniciato nero

Superficie facciata isolata: 370 metri quadrati

Rivestimento facciate ventilate: lastre in grès multiformato