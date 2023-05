Saint-Gobain: controsoffitti estetici e acustici per il Centro Pime a Milano

Polo di cultura, esposizioni, incontri, informazione e intrattenimento del Pontificio Istituto Missioni Estere, il Centro Pime a Milano è stato oggetto di un’importante ristrutturazione su tutti i 1.400 metri quadrati di superficie, un tempo destinati a cantine e magazzini. I vecchi locali dell’edificio storico sono stati completamente ristrutturati e oggi accolgono una molteplicità di funzioni e servizi al pubblico, spazi commerciali e la nuova sede del Museo Popoli e Culture, interamente ripensato e riallestito.

La richiesta progettuale prevedeva la realizzazione di controsoffitti estetici e acustici da inserire nelle porzioni di solaio tra le murature portanti, mirata a evidenziare le differenze tra le strutture esistenti e i nuovi interventi.

Saint-Gobain Italia è intervenuta con un sistema per controsoffitti continui Gyproc Gyptone Big Quattro 42 Activ’Air, formato da lastre in gesso rivestito con decori costituiti da foratura regolare quadrata. La presenza di tali decori, oltre a garantire un’ottimale regolazione acustica degli ambienti, ha permesso di creare una particolare texture che sottolinea le differenze tra la matrice architettonica storica e i nuovi controsoffitti.

In corrispondenza degli apparati multimediali previsti dal progetto di allestimento del Museo Popoli e Culture sono stati realizzati degli elementi troncopiramidali a secco posizionati a soffitto.

Saint-Gobain Italia ha fornito il materiale per la costruzione di particolari controsoffitti a campana realizzati a secco con profili in ferro su misura e lastre Gyproc Wallboard 13.

All’esterno le lastre sono ancorate direttamente sulla carpenteria metallica strutturale, mentre all’interno, per agevolare l’inserimento dei corpi illuminanti e delle botole di ispezione, i pannelli sono avvitati su un’apposita struttura metallica per cartongesso.

Il progetto è stato decretato vincitore della categoria Controsoffitti nella fase nazionale del Trofeo Italia 2022 Saint-Gobain, rappresentando l’Italia alla fase internazionale dell’International Gypsum Trophy.