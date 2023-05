Renolit Alkopro, il nuovo sistema di membrane impermeabilizzanti per fondazioni e sotterranei

Punto di riferimento per la produzione di membrane sintetiche per l’impermeabilizzazione di tetti e coperture Renolit Alkorplan amplia il panorama delle destinazioni d’uso dei suoi prodotti con Renolit Alkopro, un nuovo sistema in Pvc specifico per le fondazioni, scantinati, tunnel, parcheggi sotterranei e tutte le altre costruzioni in calcestruzzo sotto il livello del suolo.

Renolit Alkopro utilizza una nuova generazione di membrane a totale aderenza che forniscono prestazioni di tenuta eccezionali, consigliate dove le strutture in calcestruzzo devono essere protette da acque sotterranee, contaminanti o gas come il radon.

Quando questa membrana viene a contatto con il cemento armato, il tessuto si imbeve nel cemento stesso e diventa un tutt’uno. Inoltre, la presenza del cosiddetto SAP (Super Absorbent Polymer), uno speciale gel che si gonfia a contatto con l’acqua, rappresenta un’ulteriore barriera al passaggio dell’acqua nel caso improbabile si verificasse una rottura in corrispondenza di una fessurazione del cemento stesso. Questo crea un sistema di tenuta ridondante estremamente efficiente che fa sì che, in caso di perforazione della membrana stessa, l’acqua non si diffonda.

Renolit Alkopro permette una tenuta idraulica assolutamente sicura, con resistenza alla pressione dell’acqua testata fino a 5 bar. Può essere installata in ogni condizione atmosferica (da -5ºC to +60ºC), non necessita di uno strato di protezione e può essere posata direttamente sul terreno.

Può essere preapplicata sotto la soletta di fondazione o postapplicato sui muri di contenimento perimetrale. A differenza di altre membrane, non necessita di geotessili protettivi, giunti di compartimentazione e di pipette a iniezione, garantendo un minor utilizzo di materiale, maggiore rapidità di applicazione e sicurezza di tenuta al 100%.

Il sistema offre quattro differenti tipi di membrane, con o senza la tecnologia SAP e nei colori trasparente, per un migliore controllo di qualità anche visuale, o verde, che prevede una grande quantità di materia prima riciclata, garantendo una migliore sostenibilità. Tutte le versioni sono disponibili nello spessore da 1,2 a 2 millimetri a seconda che l’applicazione venga fatta pre o post.

Anche l’esecuzione delle giunte è versatile e sicura: oltre alla abituale termosaldadura, esistono anche uno speciale adesivo e una striscia adesiva. Altri accessori completano la gamma, facilitando l’esecuzione dei dettagli.

Il nuovo sistema è stato accuratamente testato da laboratori esterni in diversi paesi europei. Il prodotto ha ottenuto certificazioni prestigiose e rigorose, dalle norme tedesche Din 18195, Din 18533, Din Spec 20000-202 e standard PG-Übb / abP fino alla certificazione britannica Bda secondo BS 8102: 2009 e Nhbc Technical Data.

L’impegno per la sostenibilità non si limita al prodotto. Lo stabilimento di produzione Renolit è infatti certificato Iso 14001 ed Emas, attestando l’impegno dell’azienda a ridurre l’impatto ambientale. Renolit Alkorplan partecipa inoltre attivamente a Operation Clean Sweep Europe, un programma internazionale per prevenire la perdita di particelle di plastica nell’acqua e nell’ambiente.