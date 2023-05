Masidef: esposizioni lineari per il mondo del fissaggio fino a 13 metri

Con l’obiettivo di migliorare la propria offerta di minuteria per il mercato italiano della rivendita specializzata professionale, Masidef in collaborazione con l’azienda produttrice tedesca SWG propone un progetto di esposizione modulare che può arrivare fino a 13 metri.

Profondità, qualità e sostenibilità sono le parole chiave su cui si basa il progetto. La gamma è costruita per rispondere alle molteplici esigenze del professionista edile: viti truciolari e per cartongesso, tirafondi, chiodi, viti a testa esagonale e a testa tonda quadro sottotesta, rondelle, dadi, viti autoperforanti, viti in acciaio inox e per carpenteria certificate Eta.

Masidef riesce così a offrire un assortimento di grande estensione che, esposto nella sua interezza, può raggiungere un massimo di 13 metri.

L’esposizione è modulare: questo significa che il distributore può selezionare solo alcune delle famiglie di prodotti proposte, scegliendo quelle di cui è sprovvisto o in base allo spazio di cui dispone.

Questo sistema permette al rivenditore di costruire da solo l’assortimento che meglio risponde alle esigenze dei propri clienti, scegliendo tra scatole, prodotti sfusi oppure combinando le due opzioni. In questo modo il professionista è libero di acquistare solo la quantità di prodotto che gli serve, senza sprechi e con la sicurezza di compiere una scelta sostenibile grazie alle scatole in carta riciclata e alle buste biodegradabili per la vendita a peso.

Masidef si occuperà infine della comunicazione a guida del cliente e dello studio dell’organizzazione a banco al fine di assicurare le migliori prestazioni.