Immobiliare, corre il mercato della logistica

L’Italia è il Paese con il maggiore aumento di magazzini e mezzi di trasporto in movimento. Secondo il Rapporto 2023 sul mercato immobiliare della logistica, presentato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Sfre, società di project & construction management specializzata in immobili logistici e light-industrial, l’Italia registra un aumento del 7% negli investimenti in logistica ed è al primo posto per crescita in Europa. In Europa, invece, secondo l’analisi, il volume degli investimenti nel corso del 2022 è stato di 58 miliardi di euro, con un calo del 15% rispetto all’anno precedente. Nel 2022 il mercato italiano immobiliare della logistica nel ha confermato il trend di crescita che lo caratterizza da diverso tempo, arrivando a superare i 3 miliardi di euro di investimenti e una quota del 25% sul volume complessivo. L’incremento degli investimenti del comparto logistico nel nostro Paese è stato sostenuto dal consolidarsi dell’interesse da parte di investitori istituzionali esteri e dalla crescente pressione esercitata dalla domanda rispetto a spazi di qualità situati in mercati complementari ai principali. La distribuzione territoriale degli investimenti indica che si è rafforzata l’importanza del Nord Italia come principale ambito di interesse del Paese con l’82% del totale. In particolare, il Nordovest al 61%, il Nordest al 21%. Il Centro ha attirato solo il 17% e l’insignificante 1% per mercati del Sud e delle isole.