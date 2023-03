Strutture in legno: Isinnova, che relax nelle Brix Boxes

Domanda. Tra i vostri prodotti e soluzioni, quali sono quelli più richiesti dal mercato italiano?

Risposta. Tutti i prodotti che proponiamo sono nati dal sistema brevettato Brix. Ognuno ha un campo di applicazione specifico con richieste differenti, il sistema standard viene utilizzato per la realizzazione di case e soppalchi. Stiamo riscontrando un forte interesse per i Brix Boxes ovvero piccole strutture, nate dall’ottimizzazione del sistema originale, da dedicare a sauna, locale relax, sala della musica, dependance della propria abitazione, camere di hotel, glamping, ufficio e tanto altro. Hanno dimensione minima di 2,4 x 2,4 metri e si caratterizzano per essere montabili, smontabili e spostabili facilmente in poco tempo. Altri due prodotti interessanti sono il Silent Brix, ovvero un piccolo box da 1,2 x 1,3 metri circa, per le call sempre più frequenti soprattutto post covid o per le riunioni all’interno di ambienti open space, dove la vita d’ufficio non permette di trovare la giusta concentrazione. Oltre a questo, anche il sistema Brix Plus riscuote successo ed è usato per montare stand fieristici ecologici, portanti e riutilizzabili numerose volte.

D. Quali sono le principali tendenze a livello tecnologico ed estetico maggiormente richieste in Italia?

R. La tecnologia è sicuramente un fattore importante così come l’estetica, ma la cosa più interessante oggi è la scoperta di materiali innovativi e riciclati. Il mondo del riciclo, infatti, affascina e interessa questo momento storico particolare in cui la sensibilità per l’ambiente e per il futuro è divenuta sempre più importante. Inoltre, da materiali già usati, si possono generare materiali innovativi altrettanto tecnologici e performanti.

D. Come sta andando il vostro business in Italia?

R. La domanda da parte dei nostri clienti è in costante crescita. Da un anno a questa parte stiamo avendo una risposta significativa di persone interessate ad investire in Brix e nella sua filosofia.

D. Che cosa vi aspettate dal 2023?

R. Durante quest’anno ci aspettiamo di crescere ancora e di innovare con altri materiali e invenzioni, pane quotidiano per noi di Isinnova. La ricerca non si ferma mai e con essa il desiderio di migliorare sempre ciò che offriamo.