L’eclettismo contemporaneo di Sicis al Salone del Mobile Milano 2023

Al Salone del Mobile Milano 2023 Sicis si presenta con una nuova interpretazione di eclettismo contemporaneo: una commistione di pezzi appartenenti a stili diversi in una sapiente fusione di antico e moderno, di decorativo ed essenziale.

Tutto nasce da un approfondito studio del mercato e delle necessità dei consumatori portato avanti negli ultimi mesi dal reparto di ricerca e sviluppo. Le ultime richieste in fatto di arredo, sia a livello nazionale ma soprattutto internazionale, sono quelle di riuscire a combinare pezzi di antiquariato, magari tramandati dagli avi, con elementi di arredo moderni.

Ecco allora che Sicis inserisce all’interno delle sue collezioni Home pezzi di artigianato realizzati seguendo l’antica tradizione ebanistica italiana: mobili che nascono come opere d’arte, usati per impreziosire e dare carattere a ambienti moderni e lineari.

Ma Sicis è anche materiali da rivestimento, superfici e tessili, per cui non possono mancare mosaici artistici floreali, pareti e divisori in Vetrite, capaci di creare giochi di riflessi e dare profondità agli ambienti.

Al Salone del Mobile verrà inoltre presentata la nuova collezione di tessuti che si aggiungerà alla già ampia offerta. Lavorazioni con tecnica jacquard in stile floreale che riprendono la tridimensionalità del mosaico per rivestire e portare nuova freschezza alle sedute e ai divani della Home Collection. In particolare il sistema componibile Zeno, che dopo la sua anteprima al Salone 2022 torna in una versione lounge bifacciale, perfetto per il settore hotellerie.