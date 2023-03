Hibra, il nuovo motore avvolgibile intelligente firmato DeFaveri-Somfy

Il mondo che DeFaveri ha costruito intorno alla finestra evolve con nuove idee e soluzioni, con un focus non solo sui prodotti, ma anche al servizio. Per questo l’azienda ha aperto il 2023 con Hibra, il nuovo motore avvolgibile intelligente, nato dalla partnership internazionale con Somfy, gruppo francese specializzato nell’automazione di porte e finestre per abitazioni ed edifici.

Attivo da più di 60 anni nel compartimento dell’edilizia, il gruppo trevigiano DeFaveri, noto per aver realizzato il primo controtelaio a taglio termico, ha valorizzato con Hibra una produzione 100% made in Italy per centrare una nuova sfida, in termini di tecnologia e prestazioni sempre più elevate. Obiettivo migliorare il benessere delle persone e facilitare il lavoro degli installatori.

«Abbiamo scelto Somfy per la qualità, l’affidabilità e i valori che condividiamo. In sinergia con le soluzioni smart di Somfy, la personalizzazione del motore Hibra con i colori di casa DeFaveri, diventa per il nostro gruppo un ulteriore strumento per offrire un’esperienza premium al cliente», afferma Antonella De Faveri, amministratrice delegata dell’azienda.

E nell’ottica di essere sempre più vicini a chi svolge il lavoro in cantiere, DeFaveri ha introdotto anche un innovativo Qr code disponibile nei cassonetti per la programmazione dei motori per avvolgibili.



Il nuovo motore avvolgibile Hibra è pensato e concepito per la casa del futuro, più confortevole, più ecologica e più sicura. È un prodotto sostenibile, nato per migliorare la vita e il benessere delle persone, e si presenta brandizzato con il rosso e il blu, i colori del brand trevigiano, omaggio alla storia dell’azienda e al suo fondatore Luigi De Faveri.

1 di 2

«La collaborazione tra Somfy e DeFaveri si concretizza ogni giorno in un impegno congiunto per portare al mercato competenza, innovazione e valore aggiunto. Siamo lieti di affiancare un’azienda storica come DeFaveri, che ha fatto del cambiamento e dell’innovazione il suo punto di forza, e ci assicuriamo che le nostre soluzioni possano soddisfare da un lato le esigenze dei nostri clienti, e dall’altro offrire un’esperienza di qualità da parte dell’utente finale», afferma Simone Ferro, direttore di Somfy Italia.