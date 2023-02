XT insulation: prospettive rosee per gli isolanti

Intervista ad Andrea Baldo, direttore commerciale XT Insulation

Domanda. Qual è stato il percorso di crescita dell’azienda?

Risposta. XT Insulation è nata nel 2014 dall’esperienza di una proprietà e di proprio management, da oltre 40 anni presenti nel settore dei materiali isolanti per l’industria e l’edilizia. Nel corso di questi otto anni abbiamo ampliato e rafforzato la nostra presenza sul territorio nazionale con l’apertura di altri tre punti di distribuzione oltre alla nostra sede di Bibbiano (Reggio Emilia), consolidando e rafforzando la nostra presenza all’interno dei principali attori del mondo della distribuzione.

D. Quali sono le vostre soluzioni e certificazioni dei prodotti? Sono brevettati?

R. Siamo partner dei principali brand di produzione di materiali isolanti in fibra minerale, Rockwool per quanto riguarda la lana di roccia e Saint-Gobain per la lana di vetro. Inoltre, dallo scorso anno, abbiamo la distribuzione in esclusiva dei prodotti in schiuma poliuretanica di Iko, una delle principali aziende a livello europeo nella produzione di questi materiali. Tutti i materiali e le soluzioni da noi proposte, siano essi pacchetti copertura, sistemi di facciata o semplice isolamento, sono coperti dalle certificazioni richieste e necessarie a livello europeo per poter essere immesse sul mercato.

D. Le rivendite che trattano il vostro brand sono organizzate in modo adeguato per proporre i vostri sistemi?

R. Guidare il cliente finale alla scelta del prodotto più adatto per sua specifica esigenza richiede elevata competenza tecnica. La stessa applicazione può avere differenti soluzioni con diversi materiali in funzione della tipologia di pacchetto richiesto dalla progettazione o dalla committenza stessa. La nostra forza vendite lavora in stretta sinergia con i venditori della nostra clientela in modo da poter dare continua formazione e supportarli in caso di necessità.

D. Come avete reagito all’aumento dei costi di produzione?

R. Nell’ultimo anno e mezzo è stato un continuo riallinearsi agli aumenti subiti dagli stabilimenti di produzione: non sempre è stato facile, ma ci siamo riusciti. Abbiamo cercato

di gestire al meglio ogni situazione garantendo alla nostra clientela continuità nelle forniture e massima cura nella gestione delle loro necessità particolari.

D. Che cosa vi aspettate dopo il taglio del superbonus?

R. È stato per noi evidente sin dalla primavera dello scorso anno che già nella seconda parte del 2022 la situazione si sarebbe modificata in modo sostanziale, anche se ancora non era ben chiaro in che modo e con quali conseguenze concrete. Sicuramente allo stato attuale il problema più grande da risolvere è lo sblocco delle cessioni, questo è il vero ostacolo. Se non si risolve in modo strutturale questa gestione nel breve periodo, la situazione per molte imprese diventerà insostenibile. Se, invece, si trovasse il modo di eliminare questo ostacolo ci sarebbe possibilità di sviluppare un ottimo lavoro nonostante le modifiche ai bonus.

D. Quali sono gli obiettivi che volete raggiungere nel 2023?

R. Il principale è consolidare e rafforzare il rapporto con i nostri clienti-partner in modo da rendere sempre più forte il legame che stringe le nostre aziende, anche attraverso l’espansione della nostra struttura distributiva con l’apertura di nuove sedi sul territorio nazionale.

D. Quali sono le aspettative?

R. Il mercato dei materiali isolanti sarà sicuramente uno di quei settori che continuerà nei prossimi anni ad avere una fase di crescita importante: la maggior parte dello sviluppo, come noto, passa attraverso la riqualificazione che, con o senza bonus, non può prescindere dall’isolamento. Di conseguenza, chi saprà come approcciare il mercato nel modo corretto non avrà grosse difficoltà in termini di quantità.

D. Che consigli potete rivolgere a un rivenditore?

R. Al netto dei requisiti fondamentali, che riguardano ovviamente tutte le certificazioni necessarie per poter acquistare i prodotti e immetterli sul mercato, riteniamo sia fondamentale la volontà di costruzione con il fornitore di un vero rapporto di partnership che permetta di creare quella fiducia necessaria tra le due realtà per poter realizzare un percorso di crescita che non sia solo acquisto e vendita di materiale.