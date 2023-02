Sleek Out, la nuova porta blindata filomuro Dierre ad elevate prestazioni isolanti

Sleek Out è la nuova porta blindata filomuro Dierre che assicura efficienza energetica e sicurezza a 360 gradi. Progettata per resistere agli agenti atmosferici, protegge la casa dagli sbalzi termici in tutte le stagioni.

Al raggiungimento di elevate prestazioni isolanti contribuiscono anche tre distinti elementi a taglio termico: il telaio coibentato, la carenatura dell’anta e lo speciale controtelaio in acciaio zincato 20/10 con inserti in PVC, sviluppato in collaborazione con Schüco. Quest’ultimo permette di raggiungere, già in configurazione standard, un coefficiente di trasmittanza termica (Ud) pari a 1,0 W/(m2 x K) nella versione senza controtelaio e 1,2 W/(m2 x K) nella versione con controtelaio. Con uno spessore totale dell’anta di soli 86 mm.

Evoluzione di Sleek è la prima blindata a impiegare le cerniere a scomparsa Macron 5.0, ispirate ai meccanismi che sorreggono i pesanti portelloni degli aerei. Le cerniere invisibili Macron 5.0 consentono un’apertura a 180 gradi anche sulle ante di grandi dimensioni, con una doppia battuta di chiusura che protegge anche da spifferi e rumori.

Attorno alla cerniera ruotano anche originali soluzioni di posa rasomuro che, sul lato interno, possono nascondere il telaio per far risaltare la porta come elemento d’arredo o, al contrario, integrarla in maniera complanare alla finitura e al colore della parete.

La porta blindata Sleek Out è dotata di 4 rostri fissi lungo il lato delle cerniere e 2 deviatori a uncino comandati dalla serratura che, a porta chiusa, si inseriscono nel telaio impedendo lo scardinamento dell’anta.

Quattro le soluzioni di chiusura: serratura a doppia mappa, cilindro ad alta sicurezza, con due cilindri indipendenti, con due cilindri dipendenti (che seguono una sequenza di chiusura) e nella nuova versione con serratura a cilindro motorizzata Hibry.