Leister Technologies: in arrivo nuove saldatrici per l’impermeabilizzazione delle coperture

Paolo Possa, General Manager di Leister Technologies Italia, specializzata in macchinari per la saldatura della plastica e riscaldatori industriali, traccia un bilancio dell’anno appena trascorso e racconta le novità in arrivo nel corso del 2023, tra cui alcuni nuovi prodotti e iniziative per il decimo anniversario.

Le novità di Leister Technologies Italia

A prescindere da come andrà in generale l’economia (al momento le previsioni parlano di una crescita intorno al +0,4 – 0,5%) «quello che faremo come azienda sarà di mantenere il forte impegno a tornare sul mercato con incontri in presenza e con la partecipazione a fiere di settore», racconta Paolo Possa. Tra gli eventi a cui Leister parteciperà la fiera Plast a Milano, evento triennale dedicato all’industria delle materie plastiche e della gomma, e ITMA.

«Avremo anche interessanti novità di prodotto da presentare, tra tutti citiamo un innovativo saldatore manuale, partner nel lavoro di tutti i giorni per chi si occupa di carpenteria plastica, e l’aggiornamento di due saldatrici automatiche che hanno fatto la storia nella saldatura dei teli in PVC spalmato e nella saldatura dei manti sintetici per impermeabilizzazione», prosegue Possa.

Investimenti anche per lo shop online Leister Technologies Italia che, a poco meno di due anni dalla nascita, si è affermato come valido supporto per l’acquisto di accessori, ricambi e piccoli elettro-utensili come le pistole ad aria calda e i saldatori manuali.

«Per il 2023 contiamo di rendere ancora più interessante il nostro negozio online, con notizie sempre aggiornate sulle nostre iniziative, racconti dal campo di nuove applicazioni e, perché no, anche con qualche offerta commerciale. In attesa di ulteriori novità, come potrebbe essere l’integrazione dell’online shop all’interno del sito istituzionale, progetto a cui la nostra casa madre sta lavorando e che coniugherebbe il top in termini di informazioni tecniche con il negozio virtuale disponibile h24, 7 giorni su 7».

Quest’anno ricorre inoltre il decimo anno da quando Leister Italia è stata fondata. «Stiamo lavorando a una serie di iniziative per raccontare questi 10 anni di lavoro al servizio dei nostri clienti (…) Le nostre pagine Facebook e Linkedin saranno i primi canali che ospiteranno i nostri racconti».

Leister Technologies Italia: com’è andato il 2022

Il 2022 per Leister Technologies Italia è stato un anno ricco di opportunità e sfide. L’azienda, che fornisce soluzioni per la fornitura di elementi di tecnologia per il settore dei macchinari industriali e la fornitura di elettroutensili per il settore delle costruzioni, in particolare per l’impermeabilizzazione, ha beneficiato del vento a favore che ha caratterizzato lo scenario economico lo scorso anno.

«Abbiamo inoltre realizzato uno showroom dedicato al settore dei teloni e tessuti tecnici, dove finalmente i nostri clienti hanno potuto conoscere Seamtek, l’innovativa saldatrice stazionaria a cuneo caldo, caratterizzata da bassissimo consumo di energia elettrica e con un PLC che la rende facilmente configurabile per gli standard Industria 4.0», spiega il General Manager.

Sempre nel 2022 Leister ha lanciato nel mercato italiano diverse novità di prodotto tra cui Uniroof 700, saldatrice dedicata a chi opera nell’ambito dell’impermeabilizzazione di coperture industriali e che grazie ad un sistema di controllo “intelligente” è in grado di supportare l’operatore nel massimizzare la qualità delle saldature su tetti. Chiamato “Monitor Welding Assistant” questo sistema agisce da vero e proprio assistente sul campo, sempre vigile e pronto a segnalare all’operatore, sia acusticamente che tramite indicazioni a display, eventuali scostamenti dai corretti parametri di saldatura.

In ambito saldatura della plastica, oltre alla saldatrice automatica Uniroof 700 sono da segnalare la sorella minore Uniroof 300, e la saldatrice semi-automatica Unidrive 500.

«Uniroof 300 per chi realizza piscine è l’aiuto che da tanti anni gli installatori di piscine chiedevano; finalmente esiste una soluzione per saldare comodi, stando in piedi, quindi senza affaticare schiena e ginocchia, con la qualità che la piscina richiede e a un prezzo accessibile. Unidrive 500 è attrezzo versatile, in grado di saldare verticali o trasversalmente su tegoli, e altre applicazioni con velocità più che doppia rispetto alla saldatura manuale, problem-solver in un gran numero di situazioni, sia in ambito coperture, realizzazione di vasche o di piscine, ma anche in opere di ingegneria civile (applicazione water-stop)», spiega Possa.

Da non dimenticare Solano AT, pistola ad aria calda, fiore all’occhiello di Leister, che grazie alla funzione Eco-Mode è in grado di consumare energia elettrica solo quando serve, a vantaggio di comfort nell’ambiente di lavoro nonché della bolletta elettrica.

Da qualche anno Leister ha iniziato a proporre anche sistemi per la saldatura delle materie plastiche con tecnologia laser. «In generale l’accoglienza è buona, sia da parte di progettisti che di aziende, e cresce di anno in anno il numero di progetti che seguiamo. C’è comunque ancora tanto da fare per far conoscere la saldatura laser di materiali plastici in Italia e concretizzare tutto il potenziale che la tecnologia offre».

Logistica più efficiente con la task force

La logistica nel 2022 è stata una nota dolente per molte aziende industriali. Per Leister la difficoltà si è concentrata soprattutto per le schede elettroniche.

«La casa madre svizzera aveva creato fin dal 2021 una task force per seguire le situazioni più critiche e valutare le misure più opportune a seconda della situazione, ma il top delle sfide alle catene di fornitura si è verificato nell’anno appena chiuso», commenta il General Manager. «In alcuni casi si è intervenuto supportando i fornitori anche nel reperimento sul mercato internazionale di materie prime e componentistica. In altri casi è stato necessario attivare nuovi fornitori nell’ottica di ricercare puntualità nei tempi di consegna e qualità adeguati agli standard definiti dall’azienda. In altri ancora si è preferito ritardare il lancio di nuovi prodotti per non aggiungere ulteriori difficoltà».

Va anche segnalato che in diversi casi le difficoltà di approvvigionamento sono state conseguenza di elementi positivi: Leister è una multinazionale che opera a livello globale e per diversi prodotti le criticità sono state la conseguenza di volumi cresciuti a livello globale ben al di sopra del 2020.