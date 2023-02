Involucri in laterizio senza cappotto con il sistema Porotherm di Wienerberger

Non si può parlare di edifici del futuro senza parlare di sostenibilità ambientale, che non vuol dire solo scegliere materiali più ecosostenibili per costruire, ma anche accogliere una cultura progettuale integrata che coniughi comfort abitativo, ecocompatibilità ed efficienza energetica.

Proprio per questo Wienerberger, uno dei più grandi produttori mondiali di laterizi, da anni ha messo a punto soluzioni tecnologiche volte a minimizzare il loro impatto durante l’intero ciclo di vita dell’edificio stesso, sia l’impatto ambientale dei processi di approvvigionamento e produzione.

Da questo approccio progettuale è nato il Sistema Completo Porotherm che consente di realizzare edifici ad alta efficienza energetica ed elevato comfort abitativo, senza ricorrere ad ulteriori interventi di isolamento.

Il sistema Porotherm è composto dalla combinazione del laterizio rettificato Porotherm BIO PLAN con il pezzo speciale Porotherm Thermal T.

Il laterizio Porotherm BIO PLAN combina la tecnologia della rettifica a quella dei setti sottili. Le superfici planari dei blocchi, permettono di realizzare giunti di malta di appena 1 mm eliminando il ponte termico della malta tra un corso e l’altro. La contemporanea presenza di setti sottili incrementa le file dei fori e la percentuale di foratura, migliorando le prestazioni di isolamento rispetto ad un normale laterizio.

Porotherm Thermal T nasce come accessorio ideale del blocco rettificato Porotherm BIO PLAN, ed è costituito da una mezza tavella in laterizio accoppiata a un pannello di isolante in EPS con grafite. L’abbinamento tra questi laterizi innovativi monostrato e la tavella coibentata permette di risolvere il ponte termico in corrispondenza della struttura in cemento armato.

Abbinando l’accessorio prefabbricato Porotherm Thermal T al blocco rettificato Porotherm BIO PLAN è possibile ottenere un’opera muraria ad elevate prestazioni termiche, senza l’installazione di un cappotto termico, omogenea anche in corrispondenza dei pilastri in cemento armato. Inoltre, grazie all’incastro dei blocchi e all’utilizzo della malta speciale Porotherm, vengono ridotti in maniera considerevole i tempi di posa, gli sfridi di cantiere e i consumi di malta.

Il risultato è una parete massiva che, semplicemente intonacata, permette all’involucro di raggiungere trasmittanze U fino a 0,19 W/m²K.In più l’elevata massa superficiale di queste soluzioni monostrato, che supera i 300 kg/m², consente di ottenere sfasamenti dell’onda termica oltre le 24 ore, con ricadute positive, sia in termini di consumi energetici che di comfort interno anche durante i picchi di calore estivo.