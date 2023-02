Facciate sempre più efficienti con il sistema prefabbricato Isolclay di Wienerberger

Isolclay è il nuovo sistema proposto da Wienerberger, che risponde all’esigenza di facciate sempre più efficienti.

Gli elementi facciavista a incastro, abbinati a pannelli in poliuretano espanso (Pur), riuniscono i vantaggi della semplicità di montaggio e di una maggiore adesione dei listelli rispetto alle varianti incollate.

Allo stesso tempo, rispetto ai tradizionali sistemi assemblati in opera, il sistema prefabbricato Isolclay richiede un minor consumo di malta. Gli elementi maschiati tra loro semplificano la corretta lavorazione. Inoltre, il sistema può essere utilizzato in maniera ottimale con pochi sfridi di lavorazione.

Oltre che sulle superfici piane, le capacità funzionali del sistema Isolclay si rivelano utili soprattutto nei punti di discontinuità dell’edificio, come angoli, colonne e finestre, che caratterizzano l’aspetto dello stile architettonico.

A un risultato dalle elevate qualità estetiche si aggiungono lunga durata e facilità di montaggio, proprietà termoisolanti e allo stesso tempo requisiti di resistenza al fuoco, ingombro ridotto e stabilità.

Adatto a edifici di nuova costruzione o per ristrutturazioni, il sistema Isolclay di Wienerberger risponde a tutte queste esigenze, assecondando le richieste di progettisti e costruttori.

Wienerberger, gruppo internazionale leader mondiale nella produzione di soluzioni in argilla cotta per l’involucro, offre una vasta selezione di prodotti, dove la tradizione del laterizio si sposa con la tecnologia e l’innovazione per creare una gamma in costante evoluzione. Come il nuovo sistema Isolclay che definisce nuovi standard per facciate rinnovate, isolate ed efficienti. Isolclay è un marchio registrato Wienerberger.