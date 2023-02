Eleni: il decoro che isola e personalizza le abitazioni

Gli elementi decorativi in polistirene rappresentano ormai la soluzione ottimale per abbellire, personalizzare e arricchire le abitazioni, siano esse in stile classico, rustico o moderno.

Eleni, azienda di Villafranca Padovana (Padova) specializzata in elementi architettonici decorativi, realizza una gamma completa di soluzioni decorative quali cornici per finestre, davanzali, marcapiani, bugne angolari, sottogronda, modiglioni, timpani e cornicioni.

Questi decori forniscono un ottimo isolamento: evitano i ponti termici e presentano una superficie dotata di elasticità che evita cavillazioni o crepe dovute alle movimentazioni naturali dell’edificio, e quelle sismiche di lieve entità.

Tutti i decori sono realizzati su misura in polistirene ad alta densità, sia standard che

con certificazione Cam, e sono rivestiti sulla superficie esposta da una particolare

resina acrilica specifica per esterni, che conferisce solidità e resistenza agli agenti

atmosferici.