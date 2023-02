Bosch Rexroth completa l’acquisizione di HydraForce

Bosch Rexroth ha completato l’acquisizione di HydraForce, azienda specializzata in valvole a cartuccia meccaniche ed elettriche e circuiti idraulici integrati (HIC), con sede a Lincolnshire, Illinois (USA), andando a rafforzare la presenza in Nord America e ampliando la propria rete di distribuzione per migliorare l’offerta globale del settore idraulico.

Annunciata a luglio 2022, l’acquisizione ha ricevuto l’approvazione dalle Autorità Antitrust il 3 febbraio 2023. «L’acquisizione di HydraForce amplia l’offerta di idraulica per i clienti nuovi ed esistenti, espande il nostro accesso al mercato globale attraverso canali aggiuntivi di vendita indiretta e fornisce opportunità per un’ulteriore crescita», afferma Steffen Haack, ceo di Bosch Rexroth.

Le attività commerciali di HydraForce saranno integrate nella business unit Compact Hydraulics di Bosch Rexroth, che nel complesso impiega 3.900 collaboratori e opera in nove sedi produttive negli Stati Uniti, in Brasile, Cina, Germania, Gran Bretagna e Italia. Guidata da Frank Hess, Bosch Rexroth prevede che con il nuovo assetto la sua Business Unit Compact Hydraulics crescerà in linea con il mercato, se non in modo maggiore. La nuova Business Unit Compact Hydraulics opererà dalle attuali sedi centrali di Lincolnshire in Illinois, USA, e Nonantola in Italia.

«Unendo le forze di HydraForce e Bosch Rexroth combineremo l’attenzione al cliente, la competenza in materia di applicazioni e il know-how imprenditoriale che ci contraddistinguono per ottenere una crescita sostenuta al di sopra del mercato. Insieme, continueremo a fornire un’ottima assistenza ed eccellenti innovazioni ai nostri clienti, svilupperemo ulteriormente i nostri già solidi rapporti con i partner e potremo offrire grandi opportunità ai nostri collaboratori», afferma Frank Hess, Responsabile della Business Unit Compact Hydraulics di Bosch Rexroth.

Con l’avvio dell’integrazione, ora i clienti e i fornitori di HydraForce e Bosch Rexroth continueranno a essere seguiti dai consueti contatti dei corrispondenti team responsabili delle vendite e degli acquisti e HydraForce continuerà, per il momento, a operare con il proprio marchio.