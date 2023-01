Sicurezza sul lavoro: i tappetini Mewa Multitex assorbono le perdite ed evitano scivolamenti

L’utilizzo di olio, grasso o altri lubrificanti rientra nella prassi quotidiana degli stabilimenti produttivi per ridurre l’attrito delle componenti dei macchinari. In caso di perdite però questi liquidi gocciolano sul pavimento, diventando un potenziale pericolo per i lavoratori che potrebbero scivolare facilmente.

Per ovviare a questo problema Mewa propone i tappetini Multitex: posizionati sul pavimento nelle aree più a rischio di gocciolamento, come ad esempio sotto un macchinario, sono in grado di assorbire tutti i liquidi, lasciando il pavimento pulito e aumentando notevolmente la sicurezza sul lavoro, scongiurando il rischio di scivolamento su perdite di olio o di acqua.

Rispetto a soluzioni alternative, il tappetino Mewa offre migliori performance: le vaschette in plastica sono infatti ingombranti e non si possono posizionare ovunque. La sabbia e i granuli sono meno assorbenti e si spargono rapidamente in tutta l’azienda, con il rischio di far scivolare. Anche i panni usa e getta sono meno efficaci nel caso di perdite copiose: ne occorrono molti e dopo averli utilizzati restano sporchi in azienda.

«Questi tappetini assorbono i liquidi che confluiscono immediatamente dall’esterno all’interno del tessuto, dove vengono trattenuti», spiega Velko Winters, amministratore delegato di Mewa Italia. «Questo fa sì che la superficie si mantenga relativamente asciutta, mentre uno speciale strato interno assorbe in modo omogeneo fino a 3 litri di liquidi. I tappetini Mewa possono essere utilizzati in quasi tutti i settori industriali: nelle piccole autofficine, nelle aziende metalmeccaniche di medie dimensioni dotate di torni o nei grandi capannoni industriali, sono utilizzati ovunque».

Per proteggere le aree di dimensioni limitate è sufficiente un tappetino, mentre se occorre proteggere uno spazio più esteso, è necessario posizionare più tappetini uno accanto all’altro.

Noleggiando il tappetino Multitex con il servizio Textilsharing Mewa, i clienti hanno a disposizione un “assistente” smart che si occupa di mantenere puliti e ordinati i pavimenti. I tappetini vengono lavati e riutilizzati nel rispetto dell’ambiente: l’olio lavato via dai tappetini viene sottoposto a un processo di termovalorizzazione e inoltre, essendo i tappetini riutilizzabili, non comportano la produzione di rifiuti dannosi. L’azienda non deve infine preoccuparsi della fornitura e dello smaltimento dei tappetini: questi vengono infatti portati nei capannoni della fabbrica o dell’officina, una volta utilizzati vengano ritirati nei contenitori di sicurezza SaCon e poi sostituiti con tappetini puliti, grazie al Full-Service Mewa.