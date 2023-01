Mapei MapeWrap EQ System: una carta da parati per consolidare

Una tra le soluzioni più innovative nel panorama dei prodotti per il consolidamento è MapeWrap EQ System, la carta da parati antisismica brevettata e certificata di Mapei.

Il sistema di presidio per la protezione dal ribaltamento e dal collasso delle tramezze e dei tamponamenti e per evitare lo sfondellamento dei solai in latero-cemento è brevettato e certificato dalla multinazionale italiana ed è caratterizzato da un minimo spessore e una facile e veloce applicazione.

Posto sulle pareti di partizione e di tamponamento non strutturali, MapeWrap EQ System ne evita la disgregazione e il ribaltamento in caso di evento sismico. Applicato invece a soffitto, all’intradosso dei solai in latro-cemento, diventa un presidio contro lo sfondellamento delle pignatte e il distacco dell’intonaco, evitandone la caduta negli ambienti sottostanti.

Il sistema si compone di due prodotti: il tessuto bidirezionale in fibra di vetro pre apprettato MapeWrap EQ Net e l’adesivo monocomponente all’acqua pronto all’uso in dispersione poliuretanica MapeWrap EQ Adhesive.

Sottile e leggero il sistema non riduce gli spazi né appesantisce la struttura; è facile da applicare, tagliare e adattare alla conformazione delle pareti e della struttura, senza necessità di tasselli o ancoraggi di altro tipo.

MapeWrap EQ System si applica direttamente sull’intonaco, purché solido e compatto, dal quale basta rimuovere la sola pittura. Non arrugginisce e resiste alle aggressioni chimiche, riducendo così anche i costi di manutenzione.