Focus su innovazione, servizi e supply chain per Stanley Black & Decker

La multinazionale Stanley Black & Decker, produttrice di elettroutensili e soluzioni di storage con marchi iconici come Dewalt, Usag, Stanley, Black+Decker, guarda al futuro puntando su prodotti innovativi, servizi al rivenditore e ottimizzazione della supply chain.

Anche per l’Italia la priorità è quella di intensificare gli investimenti attraverso una presenza qualificata e grandi innovazioni tecnologiche in termini di rinnovamento delle proposte. Come per Dewalt che ha introdotto per il settore degli elettroutensili cordless Powerstack, la prima batteria al mondo con celle a sacchetto e oggi rende disponibile una nuova batteria da 18V 5Ah, la più potente ed efficiente della sua categoria.

Un altro successo con una forte domanda da parte dei rivenditori è il giravite elettrico Usag 324XP, in grado di completare il serraggio combinando la velocità di 300 giri/min del motore elettrico con la sensibilità di un giravite manuale.

Molto apprezzata è anche la gamma reviva di Black+Decker, la prima linea di elettroutensili ecosostenibili prodotti con il 50% di materiali riciclati, che si arricchisce di nuove soluzioni per la cura della casa.

Focus strategico anche sull’outdoor grazie all’acquisizione del gruppo MTD. Stanley Black & Decker renderà disponibili trattorini e minirider, rasaerba e utensili manuali, attraverso la distribuzione dei marchi Cub Cadet, Robomow e Wolf garden.

Il percorso strategico avviato da Stanley Black & Decker porterà a un’importante trasformazione supportata da una visione e da un piano di sviluppo pluriennale con l’obiettivo di raggiungere una posizione di mercato sempre più rilevante in ognuno dei suoi settori di business: Power Tools, Hand Tools & Storage, Outdoor.

Accompagna il cambiamento la recente nomina di Vito Galantino a General Manager Italia: in azienda dal 1999, Galantino ha ricoperto ruoli di vertice nelle vendite e nel marketing a livello internazionale, arrivando nel 2015 alla carica di Commercial General Manager delle divisioni professionali. Negli ultimi tre anni è stato Marketing Director Sud Europa, Medio Oriente, Turchia e Africa, per tutti i brand del Gruppo.