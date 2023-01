Caccaro: con i suoi mobili di design, fatturato in crescita del 77%

Da piccolo laboratorio artigiano ad alfiere del “Made in Italy” nel mondo con 23 milioni di euro di fatturato (+15% rispetto al 2021 e + 77% rispetto al 2018): così Caccaro, azienda fondata nel 1958 a Villa del Conte (Padova) specializzata in mobili di qualità che uniscono design e funzionalità, si è evoluta grazie a un attento piano di investimenti strategici in nuovi impianti produttivi e nuove tecnologie.

Un successo che dal 2018 è cresciuto in maniera esponenziale, superando nel 2022 ogni più rosea previsione. «Il 2021 è stato uno degli anni più performanti per Caccaro e non era affatto scontato riuscire ad eguagliarlo. Averlo addirittura superato ci dà grandissimo slancio per il futuro», afferma il presidente Pierluigi Caccaro. «L’aumento del fatturato è dovuto anche alle ottime performance del nuovo Sistema Wallover, dei nuovi complementi e della nuova collezione di letti, che nel 2022 hanno rappresentato il 23% del fatturato contro il 16% del 2021».

L’obiettivo per il 2023 è quello di consolidare i risultati puntando a un ulteriore aumento del fatturato, grazie all’apporto del mercato Italia e a una crescita significativa nel mercato europeo con focus su Spagna, Benelux e UK ed extraeuropeo, in Cina e USA.

Obiettivo che potrà essere raggiunto anche grazie all’evoluzione del Sistema Freedhome (attualmente in fase di studio) e rafforzando il posizionamento verso l’alto di gamma, grazie al rapporto con negozi ad alto tasso di progettualità e al target architetti.

La crescita di Caccaro è stata possibile anche grazie ai collaboratori, che dal 2022 hanno potuto usufruire di un ambizioso programma di Welfare a cui è destinato un fondo di 30.000 euro, suddiviso tra tutti i dipendenti riproporzionandolo per i nuovi assunti e dipendenti part time.

Il piano è estremamente flessibile e ogni dipendente può scegliere in cosa impiegarlo: nell’ambito scolastico (rimborso testi scolastici, rette o spese scolastiche, soggiorni studio, corsi di lingua) nell’ambito della mobilità (trasporto pubblico o collettivo), nell’ambito dell’asilo nido e baby sitting, assistenza familiari anziani e non autosufficienti, nell’area sociale ricreativa culturale (assistenza sanitaria, piscine, palestre, centri sportivi, viaggi, ingressi a cinema teatri, mostre) e molto altro ancora.

Caccaro ha inoltre deciso di sfruttare le opportunità legate al Decreto Aiuti Quater, dando un contributo concreto ad ogni dipendente a supporto delle spese insopprimibili, in particolare per quanto riguarda i consumi alimentari: sono stati stanziati 50.000 euro in buoni spesa come benefit per un ammontare di circa 450 euro per ciascun dipendente.

Ulteriori investimenti riguardano i magazzini verticali automatizzati, l’acquisto di nuovi macchinari e una nuova e rivoluzionaria linea di imballo, mentre la sede storica di Villa del Conte è oggetto di un intervento di restyling che interessa le aree esterne e le facciate, i cui lavori verranno terminati entro il primo semestre 2023.

A questo si aggiunge anche la completa ristrutturazione dello showroom aziendale, che diverrà punto d’incontro per clienti italiani ed esteri, dove mostrare le potenzialità presenti e future dei prodotti.