Angaisa entra in Federcostruzioni

Angaisa, l’Associazione nazionale dei commercianti di articoli idrosanitari, climatizzazione, pavimenti, rivestimenti e arredobagno, aderisce a Federcostruzioni.

«L’ingresso di Angaisa, in qualità di socio aggregato, è motivo di grande soddisfazione e contribuisce a rafforzare e far crescere la compagine associativa della filiera delle costruzioni che, nel 2021, ha registrato un valore totale della produzione di oltre 475 miliardi di euro e circa 2,8 milioni di addetti ed è collegata a oltre il 90% di tutti i settori economici», dichiara la presidente di Federcostruzioni Paola Marone.

Angaisa conta 250 aziende distributrici, con circa 1000 unità locali presenti sul territorio. I soci rappresentano circa il 40% del fatturato della distribuzione idrotermosanitaria nazionale. Inoltre, fanno parte dell’associazione con la qualifica di soci sostenitori 148 industrie, leader dei rispettivi ambiti merceologici e 10 gruppi di distribuzione.

«Sono soddisfatto di questo ulteriore passo avanti per Angaisa che negli scorsi mesi ha intensificato la sua attività di relazioni industriali e può adesso operare nella rete di una delle federazioni più rappresentative, a livello nazionale, dei mercati dell’edilizia (…) In rappresentanza dei 15.000 addetti del nostro circuito, sposiamo l’impegno di Federcostruzioni a far valere a livello politico, economico e istituzionale le istanze e gli interessi comuni del settore delle costruzioni. In questo contesto, la distribuzione specializzata ITS sta assumendo un peso specifico rilevante, come testimoniano i dati di mercato, ma soprattutto la richiesta crescente di servizi e competenze da parte dei consumatori. Grazie a Federcostruzioni onoreremo in maniera più efficace questo compito, contribuendo alle attività confederali e offrendo le nostre competenze specifiche presso i principali tavoli tecnici», è il commento di Maurizio Lo Re, presidente Angaisa.