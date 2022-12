Una statua del Duomo nella sede Mapei

Mapei ha aderito al progetto Adotta una Statua, iniziativa della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano nata valorizzare alcune sculture che, per ragioni conservative, non possono più essere lasciate in opera sul Duomo di Milano. Per questo motivo sono depositate presso il Cantiere Marmisti dove nascono le nuove sculture destinate al Monumento e trovano ricovero quelle più fragili.

La statua è stata inaugurata oggi, giovedì 15 dicembre 2022, nella sede Mapei in Viale Jenner dove rimarrà nell’atrio d’ingresso per un anno, con possibilità di prorogare l’ospitalità. L’opera, completamente restaurata, raffigura un David con l’arpa ed è stata realizzata nella prima metà del XVI secolo

Per ragioni conservative la statua è stata rimossa negli anni Sessanta dal braccio di croce del transetto meridionale del Duomo, sua sede originaria. In Cantiere marmisti ne è stata realizzata una copia tra il 1966 ed il 1968 che si trova ancora oggi sul Duomo, sulla mensola 149 nel transetto meridionale osservabile dalla piazza. L’originale, che è stata esposta nel passato allestimento del Museo del Duomo, è stata poi portata in deposito presso il Cantiere marmisti, da dove è partita per raggiungere la sede Mapei.

«Questo piccolo impegno ha per me una grande valenza simbolica. Ogni giorno, tutti noi, andando al lavoro, passeremo davanti a questa statua e ricorderemo con orgoglio quanto fatto finora da Mapei sulla strada della ricerca, dell’innovazione e dell’impegno sociale. Ma, soprattutto, saremo stimolati a continuare a dare un aiuto concreto alla conservazione e trasmissione del patrimonio storico, artistico e architettonico per le generazioni future», ha dichiarato Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei, durante la cerimonia di inaugurazione che ha visto la partecipazione anche di Elena Buscemi, presidente del Consiglio del Comune di Milano, e Fulvio Pravadelli direttore generale della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

Il rapporto tra Mapei e la Veneranda Fabbrica del Duomo ha ormai un lungo corso, da quando nel 2016 Giorgio Squinzi, allora amministratore unico dell’azienda, è entrano nel Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica del Duomo. Due anni dopo, Mapei ha aderito anche al progetto Adotta una Guglia per contribuire al restauro delle 135 guglie della cattedrale, scegliendo di associare il proprio nome a quella del Giovane Santo, posizionata in prossimità della Terrazza centrale del Duomo, verso il lato nord.

Oltre che con la presenza di Veronica Squinzi come membro dell’Advisory Board della Veneranda Fabbrica, Mapei si è impegnata anche nell’importante opera di restauro della Sacrestia Aquilonare, terminata nel 2021, resa possibile anche grazie alla collaborazione dei tecnici dell’azienda che hanno contribuito a restituire l’ambiente più antico e suggestivo della Cattedrale al suo originario splendore.