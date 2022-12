FILA Solutions unica azienda italiana candidata ai Middle East Construction Award

Per il secondo anno consecutivo FILA Solutions è candidata, unica azienda italiana, ai Middle East Construction Award, riconoscimento che premia le eccellenze globali e le personalità manageriali che stanno contribuendo a “plasmare” gli standard di eccellenza nel mercato delle costruzioni degli Emirati Arabi.

FILA Solutions ha concorso in due categorie: Sub-Contractor of the Year ed Executive manager of the Year per l’ingegnere Fabrizio Nicoli, rappresentante dell’azienda nell’Area UAE. La giuria, composta da personalità di internazionali di riferimento, ha selezionato tra 280 candidature, ricevute da più di 84 aziende, le proposte più innovative e i progetti capaci di dettare tendenza e anticipare le esigenze dell’architettura contemporanea in scenari residenziali e commerciali.

«È per noi un grande onore essere rientrati per il secondo anno consecutivo nella rosa dei migliori sub-appaltatori del settore. Le nomination ai Construction Week Award confermano la validità delle nostre scelte strategiche e il nostro impegno nei confronti di professionisti e stakeholder, che ci riconoscono come partner affidabili ed efficienti», dichiara Francesco Pettenon, AD dell’azienda che con le sue soluzioni aiuta a preservare la bellezza e longevità di pietre naturali, marmo, granito, gres porcellanato, cemento e superfici resilienti.

In un clima tra i più difficili al mondo, con punte di temperature in estate di 55 gradi, umidità prossima al 90%, tempeste di sabbia che impattano sulle superfici esterne degli edifici, un’aria con altissima concentrazione di sali, i trattamenti FILA dimostrano prestazioni eccellenti, mantenendo i materiali sempre belli e riducendo costosi e interventi di ripristino.

Tra gli interventi più rilevanti in cui FILA è stata protagonista c’è il Louvre di Abu Dhabi dove tutta la superficie esterna è stata protetta da acqua, salsedine, agenti atmosferici ed usura; il Presidential Palace di Abu Dhabi con le sue 500.000 mq di superfici in pietra naturale; la Coca Cola Arena di Dubai; lussuose catene alberghiere; importanti padiglioni dell’EXPO 2020; la recente selezione dall’Emirato del Bahrain dei prodotti FILA per il trattamento dei 40.000 mq di pavimentazione dell’Aeroporto Internazionale del Bahrain, come era stato fatto in precedenza per l’aeroporto internazionale del Qatar, meta dei campionati del mondo di Calcio 2022.

«Attualmente i driver più importanti di sviluppo per gli Emirati e non solo, riguardano l’elevata qualità delle performance dei prodotti, l’utilizzo intelligente delle materie prime e delle risorse idriche, la riduzione dei costi e soprattutto la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente per garantire la protezione e la durabilità nel tempo di superfici preziose e naturali. Sono particolarmente orgoglioso di far parte di un team di eccellenza come quello di FILA e di essere, per il secondo anno consecutivo, l’unico Manager a rappresentare l’Italia in un settore, quello delle costruzioni, che da sempre ci contraddistingue, e che è tra i più importanti e sfidanti a livello globale», dichiara Nicoli.