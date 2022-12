Benessere abitativo certificato per i sistemi per infissi di Schüco PWS Italia

Accanto a design e prestazioni energetiche, clienti e progettisti richiedono sempre più prodotti che garantiscano ambienti sicuri per la salute. Salubri ed efficienti, i sistemi per serramenti in PVC di Schüco PWS Italia rispondono appieno alle attuali esigenze.

Diversi studi dimostrano che le persone trascorrono gran parte del loro tempo in ambienti chiusi, scarsamente areati e fortemente inquinati: fattori che, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, rappresentano il rischio ambientale più rilevante per il benessere degli individui, e spesso fonte di malesseri quotidiani come nevralgie, sonnolenze, irritabilità, insonnie, allergie o riniti.

L’attenzione e il forte impegno in questo campo ha portato Schüco PWS Italia a realizzare sistemi per infissi che, oltre ad assicurare i più elevati standard qualitativi in termini di prestazioni energetiche, utilizzano materiali totalmente sicuri ed ecosostenibili. Questa garanzia è stata sugellata con l’ottenimento del prestigioso Certificato di Validazione Biosafe, autorevole e riconosciuto ente che attesta la sanità degli ambienti.

L’ente ha validato i principali sistemi di Schüco PVC nel proprio Protocollo di Certificazione di Salubrità Ambientale per la verifica, la progettazione e la gestione dell’indice di qualità dell’aria interna degli edifici ad altissima efficienza energetica. Test di laboratorio su questi prodotti hanno dimostrato l’assenza di metalli pesanti e sostanze radioattive ed escluso la presenza di composti organici volatili negli ambienti interni superiori ai limiti stabiliti dalla legge, soddisfacendo i criteri ambientali minimi (CAM) del PANGPP (DM 11/10/2017) e raggiungendo la più alta classe di certificazione possibile: A+ (relativa alla normativa francese, Decrèt 321/2011).

La sensibilità verso questi temi, sempre più rilevanti, ha portato inoltre l’azienda a fare un ulteriore passo predisponendo il “Certificato di non tossicità dei serramenti in PVC Schüco”, un documento ufficiale in formato cartaceo e con validità annuale, che viene consegnato al cliente finale con l’acquisto di infissi in PVC di Schüco PWS Italia.

Ogni certificazione è associata in modo univoco a un’azienda Partner PVC Schüco tramite un QR Code di verifica e un link di controllo, a promessa della perfetta posa in opera, del corretto tracciamento e della totale salubrità degli infissi acquistati.