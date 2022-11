XT Insulation-Iko: nuova opportunità con il poliuretano

«Diamo l’opportunità al mercato dei distributori edili di avere un’alternativa per rispondere alle richieste del mercato con un prodotto che ha caratteristiche elevate con il supporto di un interlocutore valido nella consulenza», spiega Andrea Menozzi, presidente di XT Insulation. L’alternativa di cui parla l’imprenditore è il poliuretano Iko, un materiale che ha le caratteristiche giuste per adattarsi alle richieste di un mercato, quello dell’isolamento termico.

Domanda. XT Insulation ha deciso di ampliare le soluzioni proposte con il poliuretano Iko. Qual è stata la molla della decisione?

Risposta. Come noto, la nostra filosofia è ricercare prodotti con le migliori prestazioni tecniche sul mercato e renderli disponibili alla clientela attraverso la nostra rete distributiva. I materiali in schiuma di Polyiso offrono ottime prestazioni isolanti grazie alla bassa conducibilità termica.

D. Quando avete concluso l’accordo?

R. L’accordo è stato siglato nei primi mesi del 2022 ed è stato ufficializzato durante l’edizione di Klimahouse nel maggio quest’anno.

D. Si tratta di un unico prodotto?

R. Assolutamente no, Iko produce una gamma completa di prodotti per tutte le applicazioni del settore edile e industriale.

D. Vanta delle certificazioni?

R. Ovviamente, i prodotti rispettano tutte le normative europee in vigore. Non solo: i tecnici di Iko sono alla costante ricerca del miglioramento dei prodotti esistenti e di novità da poter inserire nei vari mercati.

D. È compatibile con i vari bonus fiscali?

R. I materiali da noi oggi distribuiti e resi reperibili alla clientela rispondono a tutti i requisiti necessari per poter accedere ai bonus fiscali previsti.

D. Che realtà è Iko?

R. È un grande gruppo canadese che, con gli isolanti, non era ancora presente in Italia, ma ben inserito in molti Paesi europei grazie alla presenza di una decina di stabilimenti, in tre dei quali sono prodotti i pannelli in Polyiso, con una capacità produttiva che li colloca ai primi posti a livello europeo.

D. Che cosa comporta l’accordo?

R. L’accordo prevede, oltre alla distribuzione dei prodotti, lo sviluppo di un’azione promozionale presso tutte quelle figure professionali da coinvolgere per far sì che il prodotto divenga non solo reperibile, ma sia anche richiesto in funzione delle specifiche necessità.

PIÙ POTERE ISOLANTE, MENO SPAZIO

Le nuove lastre di poliuretano distribuite da XT Insulation hanno molti impieghi, dall’isolamento a parete fino a quello in copertura con prodotti idonei al ricevimento di una membrana bituminosa o di un manto sintetico, precisa il direttore commerciale Andrea Baldo.

Domanda. Qual è il vantaggio di aggiungere un nuovo prodotto isolante?

Risposta. Chiaramente, la possibilità di inserire nella nostra offerta un’ulteriore gamma di prodotti ci permette di fornire a tutta la nostra clientela un ventaglio di soluzioni tecniche più ampio, fornendo la soluzione più idonea a ogni singola necessità.

D. Quali sono le caratteristiche tecniche del prodotto?

R. La principale caratteristica delle schiume in Polyiso è certamente e indiscutibilmente l’ottimo potere isolante. Questo permette, in molti casi, di poter contenere gli spessori da utilizzare fornendo maggior isolamento in minor spazio occupato.

D. Per quali opere si utilizza?

R. Le applicazioni sono molteplici: nell’ambito dell’edilizia civile andiamo dall’isolamento a parete fino a quello in copertura con prodotti idonei al ricevimento di una membrana bituminosa o di un manto sintetico secondo la prescrizione tecnica prevista. Inoltre, vi sono molte applicazioni in ambito industriale che possono essere sviluppate per poi essere rese disponibili anche per il comparto edile.

D. Si integra nella vostra tradizionale offerta?

R. La scelta per questa tipologia di materiale nasce dal fatto che i prodotti in schiuma Polyiso si integrano perfettamente con i materiali da noi storicamente distribuiti in quanto soddisfano necessità differenti.

D. A chi si rivolge XT nella distribuzione dei prodotti Iko?

R. Principalmente ci rivolgeremo alla nostra clientela ampliando, come già detto, la proposta di soluzioni tecniche idonee alla risoluzione delle problematiche di cantiere. Inoltre, grazie a questo accordo, potremmo sviluppare una promozione tecnica mirata che ci permetterà di ampliare l’inserimento in posizioni nelle quali sino a oggi non abbiamo voluto inserirci.

D. Avete programmato un supporto per la vostra clientela?

R. Al netto della documentazione necessaria e già disponibile, abbiamo allo studio una serie di iniziative, tutte work in progress, che ci permetteranno nel medio periodo di poter dare sia alla nostra clientela che alla progettazione gli strumenti necessari per poter sviluppare un lavoro e un mercato molto interessante.