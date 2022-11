Tetto più sicuro e isolato con il Sottocoppo Metallico Coibentato di Fibrotubi

Fibrotubi affianca alla versione base del Sottocoppo Metallico, sottocopertura metallica nata per lo stabile e duraturo ancoraggio del coppo, la sua evoluzione coibentata, che abbina alla lastra uno strato isolante da 13 millimetri in poliuretano espanso.

Sottocoppo Metallico Coibentato si avvale della nuova tecnologia del metallo, insieme ai correntini posizionati sulla greca alta della lastra per fissare in sicurezza il coppo e valorizzarlo. La presenza dello strato di poliuretano all’intradosso riduce la trasmissione del calore della lastra all’interno, incrementando e potenziando le prestazioni dell’isolante.

Il sistema può utilizzare sia coppi antichi che di nuova produzione ed è inquadrabile nella normativa per il superbonus 110%: è anche certificabile Cam su richiesta del cliente.

Il Sottocoppo Metallico Coibentato di Fibrotubi è una soluzione che presenta diversi vantaggi:

• più leggera rispetto ai classici sottocoppi in commercio

• brevettata impermeabile anche a bassa pendenza (minimo 15%)

• pedonabile e resistente senza rischi di rottura

• ventilata nella versione base

• ancoraggio sicuro dei coppi grazie ai correntini

• vernice ad alta resistenza per il riutilizzo di coppi vecchi

• trasmittanza termica migliorata

• riduzione del rumore

• riduzione effetto condensa

• aumento dei carichi ammissibili

• possibilità di inserire nelle greche della lastra le staffe per l’installazione del fotovoltaico