Soprema Alsan 950 CR Broof, l’impermeabilizzante ad alta riflettanza resistente al fuoco

Soprema presenta ALSAN 950 CR/BROOF, membrana liquida bianca impermeabilizzante fibrata ad alta riflettanza, ideale per realizzare rivestimenti impermeabili Cool Roof compatibili con coperture Broof T2 e coperture con impianti fotovoltaici.

Formulato a base di resine sintetiche selezionate in dispersione acquosa e speciali additivi che conferiscono un valore di riflettanza solare SRI 98, ALSAN 950 CR/BROOF garantisce un ottimo isolamento termico, riducendo sia la temperatura sulla superficie esterna che migliorando il benessere termico all’interno degli ambienti, che rimangono più freschi. Questo comporta una riduzione del consumo energetico per il condizionamento estivo, con un notevole vantaggio risparmio economico. Inoltre, grazie ai suoi valori di riflettanza solare e di emissività termica, migliora la resa degli impianti di produzione di energia elettrica realizzati con pannelli fotovoltaici.

La formulazione del prodotto presenta inoltre particolari additivi che gli conferiscono anche proprietà autoestinguenti, riducendo i rischi d’incendio del rivestimento nel caso che dei tizzoni ardenti cadessero sulla copertura.

ALSAN 950 CR/BROOF viene posato a freddo, direttamente sulle vecchie guaine bituminose senza necessità di smantellarle. In questo modo è possibile riqualificare la copertura senza interventi invasivi.

Può essere utilizzato su coperture piane calpestabili, balconi, terrazze, bagni, docce, saune, manti bituminosi, piastrelle, coperture in lamiera e muri controterra; vasche di calcestruzzo per il contenimento di acqua non potabile e altri liquidi non acidi e/o particolarmente aggressivi; superfici in fibrocemento, legno, policarbonato e superfici metalliche.

Inodore e non infiammabile, atossico ed esente da solventi, ALSAN 950 CR/BROOF garantisce impermeabilizzazioni durature e resistenti agli agenti atmosferici e riduce i fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo. Adatto a complessi dettagli costruttivi e resistente alle microfessurazioni grazie alla sua perfetta aderenza, è resistente ai ristagni d’acqua, al calpestio e alle sollecitazioni meccaniche. Richiede bassa manutenzione e non necessita di protezioni aggiuntive.