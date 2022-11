Poliiso AIR di Ediltec, canali pre-isolati per il trasporto dell’aria

Specializzata da 30 anni nella produzione di schiume poliuretaniche e punto di riferimento per l’isolamento termico per edilizia civile ed industriale, Ediltec ha messo a punto POLIISO AIR, un sistema per la realizzazione di canali pre-isolati per il trasporto dell’aria negli impianti di termoventilazione e condizionamento, sia all’interno che all’esterno.

Il settore delle canalizzazioni per la distribuzione dell’aria condizionata viene così innovato sostituendo le tradizionali condotte in lamiera zincata con un sistema che utilizza l’alluminio pre-isolato.

POLIISO AIR non si basa solo sui pannelli in poliuretano espanso con rivestimento in alluminio pre-isolato ma comprende anche su accessori, macchinari, utensili per la costruzione e l’installazione di impianti aeraulici a regola d’arte.

I vantaggi:

– Leggerezza: i canali preisolati POLIISO AIR pesano circa il 70% in meno dei tradizionali canali in lamiera, con conseguente riduzione del peso sulle strutture che comporta notevoli benefici dal punto di vista sismico limitando i punti di staffaggio e la tipologia di materiali necessari per l’installazione. I pannelli inoltre, essendo dotati di elevata rigidezza flessionale, permettono deformazioni e spostamenti limitati e rischi di schiacciamento per caduta bassissimi.

– Durata: grazie alla schiuma poliuretanica a celle chiuse e al rivestimento in alluminio, i pannelli garantiscono la durata nel tempo dell’intero sistema, ben oltre i 50 anni di vita utile stimata per gli edifici. In particolare, i pannelli della gamma POLIISO AIR OUTDOOR sono indicati per l’installazione all’esterno.

– Igiene e qualità dell’aria: i rivestimenti in alluminio dei pannelli garantiscono un’elevata igienicità del sistema, idoneo anche per applicazioni nei settori alimentari. I pannelli della gamma POLIISO AIR CARE, grazie a speciali trattamenti antibatterici, sono indicati per l’impiego in ambienti con particolari esigenze igieniche

– Versatilità ed economicità: i canali preisolati sono realizzati sia in cantiere che in officina e possono essere facilmente modificati per adattarsi ad eventuali varianti in opera. Grazie alla loro leggerezza, i pannelli POLIISO AIR comportano minori costi di trasporto e movimentazione e minor tempo di posa. Oltre ai pannelli preisolati sono disponibili tutte le attrezzature e l’accessoristica per la realizzazione dell’intero sistema costruttivo.

– Isolamento termico: l’elevato potere isolante dei pannelli permette dei costi di esercizio più bassi durante il funzionamento della canalizzazione. La conducibilità termica λi pari a 0,020 W/mK garantisce un perfetto isolamento termico anche con spessori ridotti (20 e 30 mm). Questa caratteristica permette di limitare notevolmente i consumi energetici dell’impianto. Inoltre i rivestimenti in alluminio, presenti su entrambe le facce del pannello, assicurano al sistema impermeabilità all’acqua e al vapore.