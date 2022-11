Fischer: nuova pistola a batteria FIS DB S Pro

fischer presenta la nuova pistola a batteria FIS DB S Pro per ancoranti chimici in cartuccia, ideale in applicazioni seriali o in fori profondi.

La pistola è stata sviluppata per essere perfettamente compatibile con le cartucce formato 390 ml e 360 ml, quindi con le resine fischer FIS EM 390 S, FIS SB 390 S, FIS EB 390 S e FIS HB 360 S, ma è compatibile anche con tutte le resine in cartuccia formato 300ml e 150ml e con le cartucce standard di siliconi, sigillanti e adesivi.

La pistola è contenuta all’interno di una valigetta in plastica in cui vi sono una batteria da 2Ah, un caricabatterie, un’impugnatura supplementare removibile, un gancio per cintura e il manuale di istruzioni.

Vantaggi:

– La funzione di dosaggio controllato permette di ridurre al minimo lo spreco di resina, regolando l’estrusione in funzione della profondità e del diametro del foro e del diametro della barra.

– La velocità di erogazione è variabile e può essere regolata per velocizzare il lavoro in caso di inghisaggi in fori molto profondi oppure può essere ridotta in caso di applicazioni su fori di ridotto diametro.

– L’impugnatura supplementare removibile permette di utilizzare la pistola con due mani, rendendo il lavoro più confortevole e sicuro.

– Il gancio per cintura permette di tenere la pistola a portata di mano anche in assenza di piani di appoggio.

– La pistola è fatta di materiali robusti che garantiscono affidabilità e lunga durata anche nei cantieri che operano nelle condizioni più difficili.

– La tecnologia a 18V offre un’elevata potenza di erogazione per qualsiasi tipo di applicazione.

– Le batterie a 2.0 Ah in dotazione (o 4.0 Ah, optional a richiesta) sono compatibili con tutti gli elettroutensili cordless e i caricabatterie CAS (Cordless Alliance System).