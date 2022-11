Eurocassonetto: la Sicilia apre le porte a Dubai

Maggiore efficienza produttiva, riduzione dei costi e degli sprechi, ulteriore competitività sul mercato, salvaguardando sempre la qualità dei materiali di prima scelta. Questi gli obiettivi di Eurocassonetto, azienda di Favara (Agrigento) nata negli anni Sessanta come piccola fucina artigianale e diventata oggi un marchio affermato nel settore della produzione dei controtelai per porte e sistemi scorrevoli a scomparsa, in Italia e all’estero.

Un settore che si è progressivamente evoluto, sposando innovazione industriale e design sempre più spinto per incontrare le mode e le tendenze dell’architettura e dell’arredo contemporaneo.

Proprio con questo obiettivo l’azienda ha studiato prodotti in grado di conciliare estetica e funzionalità, con soluzioni sia per interni che per serramenti esterni. A queste si aggiungono le nuove proposte della Linea Minimal che valorizzano essenzialità e pulizia delle linee.

Per tutto l’anno in corso Eurocassonetto prende parte al progetto Italian Home Interior & Infrastructure Mep In the Gulf Countries, promosso e curato dalla Camera di Commercio Italiana a Dubai. Il progetto, della durata di dodici mesi, ha come obiettivo la diffusione del brand e della qualità made in Italy in un territorio fortemente in crescita come quello degli Emirati Arabi.

Oltre a comprendere la partecipazione alle fiere, tra cui l’Index, svoltasi a maggio, e The Big 5 in programma all’inizio di dicembre, il piano prevede un vero e proprio ufficio di rappresentanza nella capitale emiratina presso la Camera di Commercio Italiana, con persone in loco che in qualità di responsabili commerciali sono in contatto con i più importanti buyer del Paese.

Un’occasione importante di business per l’azienda siciliana che il prossimo anno festeggerà cinquant’anni anni di attività e prevede entro giugno 2023 di automatizzare l’intera produzione secondo i protocolli di Industria 4.0.