Cortexa: nuovo percorso online on demand sul sistema a cappotto di qualità

Cortexa, impegnata dal 2007 nella diffusione della cultura dell’isolamento a cappotto e dell’edilizia di qualità, inaugura un nuovo percorso formativo online on demand, a titolo completamente gratuito, dedicato alla progettazione, posa e manutenzione del sistema a cappotto.

Con questo nuovo percorso formativo l’associazione intende contribuire ulteriormente a preparare progettisti, imprese e installatori ad affrontare un mercato che richiede sempre più attenzione all’efficacia ed efficienza degli interventi.

«A distanza di quindici anni, il ruolo di Cortexa nella formazione non si può considerare esaurito. Negli ultimi due anni abbondanti, con il potenziamento dei bonus casa, abbiamo infatti assistito all’avvento di numerose nuove realtà nel campo della progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione, non sempre dotate delle competenze ed esperienze necessarie per garantire la qualità degli interventi stessi e del Sistema a Cappotto in particolare», afferma Andris Pavan, presidente di Cortexa. «Da qui nasce il nuovo progetto formativo di Cortexa, messo a disposizione di tutti gli attori della filiera in modalità on line e on demand, in modo da consentirne la massima fruizione».

Il percorso formativo si articola su quattro moduli:

1. La progettazione generale del Sistema a Cappotto

2. La progettazione dei dettagli del Sistema a Cappotto

3. La corretta posa del Sistema a Cappotto

4. La manutenzione del Sistema a Cappotto

«Il nostro obiettivo è quello di portare a conoscenza dei progettisti, delle imprese e degli applicatori i requisiti per un intervento di qualità con sistema a cappotto, lungo tutto il processo che va dalla scelta dei materiali alla progettazione, dalla posa alle verifiche per una eventuale progettazione», spiega Federico Tedeschi, Coordinatore della Commissione Tecnica di Cortexa.

Il nuovo percorso formativo di Cortexa affronta, anche con esempi pratici e strumenti operativi utili, una formazione completa sul Sistema a Cappotto, basata sui tre requisiti chiave di qualità definiti da Cortexa:

Scelta di un Sistema fornito come kit da un unico produttore, dotato di certificato ETA e marcatura CE. Evitare i cosiddetti “cappotti termici assemblati”, ossia costituiti da elementi di diversi produttori non certificati come kit, significa non esporsi al rischio di cattive prestazioni del cappotto stesso e potersi rivolgere al produttore del Sistema a Cappotto in caso di problematiche, senza portare l’intera responsabilità degli eventuali danni.

Progettazione e Direzione Lavori da parte di progettisti esperti: se non si ha dimestichezza con cantieri di riqualificazione energetica e Sistema a Cappotto difficilmente potrà essere sviluppato un progetto coerente e dettagliato né si potrà vigilare sulla corretta esecuzione in cantiere. Per questo motivo il Sistema a Cappotto deve essere progettato da un progettista esperto secondo quanto previsto dalla norma UNI/TR 11715 e dal Manuale Cortexa.

Posa a regola d’arte a cura di imprese e installatori competenti. La posa del cappotto deve essere realizzata a regola d’arte da parte di installatori le cui competenze siano certificate secondo la norma UNI 11716.