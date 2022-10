Elio Cariboni, direttore acquisti Tecnomat (ex Bricoman) svela quali strategie adotta per gestire la supply chain legata ai prodotti per l’edilizia. E prevede quale sarà la situazione dei costi degli approvvigionamenti nei prossimi mesi

Questo contenuto è riservato agli ABBONATI Un Giorno Solo 1 € Accesso completo a tutti i contenuti premium di Youtrade Web per un giorno! Registrati Un Mese 3,99 € Accesso completo a tutti i contenuti premium di Youtrade Web per un mese! Registrati Sei già abbonato? Fai il login qui sotto! Nome Utente: Password: