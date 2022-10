Poron: l’isolamento è più sostenibile con Neopor BMBCert

Materiali performanti, ma anche attenti all’ambiente. È l’obiettivo della partnership di Poron con Basf, per offrire al mercato prodotti sempre più evoluti e performanti.

Made of Neopor – provided by Basf è il marchio legato a molti dei prodotti dell’azienda italiana, che godono di una garanzia di qualità e di sostenibilità della materia prima, anche a livello europeo.

Il Blue Poron World rappresenta quindi la nuova vision aziendale basata sui valori della blue economy, cioè di un modello economico che nella filosofia dell’impresa guidata da Paolo Cerù incorpora e supera la tradizionale green economy.

Neopor Bmbcert è quindi la versione Biomass Balance del polistirene espandibile con grafite Neopor di Basf. Il metodo Biomass Balance è definito un modello che contribuisce al risparmio di fonti fossili primarie e migliora ulteriormente il profilo ambientale dei prodotti isolanti: l’impronta di Co2 dei pannelli realizzati con questo materiale migliora del 42% rispetto ai prodotti in Neopor tradizionale.

Il risultato è un isolante per cappotto in Classe A+. NeodurWtrx A+ è una lastra per cappotto a marchio Poron, con goffratura e tagli rompitratta, realizzata con materia prima derivante da biomassa, Neopor Bmbcert.

La goffratura, presente su tutta la superficie esterna del pannello determina un impiego di 1/1,5 chilogrammi di rasante in più al metro quadrato, creando così una corazza resistente agli urti e utile contro grandine e pallonate, un vero e proprio sistema a cappotto rinforzato ad alte prestazioni.

NeodurTeg A+, invece, è il nuovo pannello preformato, accoppiato a lamiera esterna effetto tegola, realizzato con materia prima di Basf derivata da biomassa, Neopor Bmbcert. Il pannello è stato appositamente progettato per l’isolamento termico delle coperture a falde, che consente la posa rapida e sicura in un’unica soluzione dello strato coibente e del manto di copertura. La cimosa di sormonto su due lati del pannello ne consente un facile e rapido fissaggio meccanico.

NeodurTeg A+ presenta uno strato continuo di consistente spessore. Quello superiore ondulato crea, invece, un alloggio ideale per la lamiera effetto tegola incollata al di sopra. NeodurTeg A+ è stato studiato per abbattere i costi di posa in opera, un sistema isolante ideale non solo su coperture in laterocemento, ma grazie alla sua versatilità consente la realizzazione di porticati, tettoie, box auto.