Leroy Merlin sbarca in Sardegna con un nuovo format dedicato al giardino

Leroy Merlin apre in Sardegna, a Cagliari, e lo fa con un format di negozio tutto nuovo, una formula verticale dedicata al mondo del giardino a 360 gradi.

Lo store, la cui apertura è prevista per la fine di febbraio 2023, sorgerà nella zona di Elmas, andando a recuperare la struttura lasciata libera da un altro megastore in via Via S. Giorgio 7, e sarà collocato accanto al già esistente punto vendita Tecnomat.

Il nuovo “Garden” Leroy Merlin nasce come un luogo specializzato interamente dedicato al mondo del vivere outdoor, uno spazio dove trovare tutti i migliori brand nel campo dell’arredo da giardino, piscine, pavimentazioni per esterno, recinzioni, cancelli, BBQ, amex, motorizzato, e dove la decorazione degli spazi esterni sarà protagonista con piante, accessori e mobili che avranno un ruolo centrale all’interno dello store.

«La Sardegna è per Leroy Merlin un territorio da conquistare, perché non siamo mai stati presenti sull’isola con un negozio tradizionale e la prima impressione è sempre la più importante», racconta Catalina Natalia Tapuc, store leader di Cagliari Elmas. «In questo caso abbiamo voluto stupire la clientela sarda con qualcosa di inatteso. Il giardino, in quanto “quinta stanza della casa” è da sempre un settore di punta per Leroy Merlin e siamo sicuri che i clienti apprezzeranno la novità proposta da questo store concepito in modo così innovativo, che saprà loro offrire le migliori soluzioni».

Il nuovo negozio si caratterizza per la metratura più contenuta rispetto agli store multi-settore di Leroy Merlin e sarà organizzato secondo uno schema innovativo e flessibile capace di valorizzare ancora l’offerta e offrire la miglior esperienza cliente.

Gli allestimenti cambieranno a seconda delle diverse fasi dell’anno enfatizzando i migliori brand del mercato e interpretando di volta in volta i temi stagionali attraverso gli arredi, gli accessori, le piante, in modo da fornire spunti di ispirazione e idee per il giardino, il terrazzo o il dehor.