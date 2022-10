Isolareflex: innovazione per isolare meglio

Contro l’inverno freddo, che si preannuncia difficile, arriva un sistema, distribuito in esclusiva dall’azienda Boero, che assicura un’ottima protezione termica garantendo un generale miglioramento del comfort abitativo. Non solo: si posa in un batter d’occhio, è resistente agli urti e ha una vita utile prevista presunta di almeno 25 anni.

Tutto merito della tecnologia Isolareflex, che si oppone al passaggio del calore per conduzione termica e irraggiamento. Il segreto sta nella bassissima emissività (certificata) delle superfici in alluminio che costituiscono il sistema e che impediscono la migrazione del vapore dall’interno verso l’esterno, garantendo l’assenza di formazione di condensa interstiziale.

L’ancoraggio meccanico rende il sistema collaborante con la struttura portante offrendo una soluzione costruttiva idonea a evitare il meccanismo di collasso legato al ribaltamento della tamponatura esterna.

Il sistema, brevettato in Italia e in Europa, è composto da una controparete esterna costituita da lastre in cemento alleggerito fibrorinforzate. Esse sono ancorate su una doppia orditura di sostegno in acciaio rivestito in zinco-magnesio, con interposizione di singolo o doppio isolante termoriflettente, distanziato in singola o doppia intercapedine d’aria.

È una soluzione testata all’Istituto per le Tecnologie della Costruzione (Itc) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), che ne ha riconosciuto le prestazioni termiche e strutturali, ottenendo anche la Valutazione Tecnica Europea (Eta) in conformità con quanto previsto dalla Guida Etag 004. Isolareflex, inoltre, ha ottenuto la marcatura Ce e la certificazione Remade in Italy, e rispetta i Criteri Minimi Ambientali (Cam).

I vantaggi offerti da questo nuovo sistema di isolamento termico a secco comprendono la velocità di posa, grazie all’utilizzo di elementi prefabbricati già pronti per il montaggio, il ridotto ingombro e l’elevata resistenza agli urti, alle fessurazioni e alle cavillature, garantita dall’ottima elasticità del sistema. Senza contare che è applicabile anche ai supporti più difficili, che normalmente non favoriscono l’adesione dei collanti in commercio con una conseguente riduzione dei tempi di preparazione preliminare del supporto.

In più ha un basso coefficiente di dilatazione termica, che permette di non subire particolari sollecitazioni al calore che causano variazioni nel colore. Ciò consente l’utilizzo di qualsiasi tinta in facciata, anche scura.

Uno dei punti a favore è la praticità. Grazie alla capacità isolante dell’aria e all’ottimo potere riflettente dell’alluminio, Isolareflex offre elevate prestazioni già con una stratigrafia compatta di soli 9,6 centimetri di spessore. L’effetto barriera generato assicura un’ottima protezione termica, sia nella stagione estiva sia in quella invernale.

Inoltre offre un importante contributo per l’isolamento acustico e assicura un generale miglioramento del comfort abitativo: l’alluminio utilizzato è caratterizzato da un’emissività certificata molto bassa, pari a ε=0,02, che permette che la maggior parte dell’energia sia riflessa.