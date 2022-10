Il 2021 è stato un anno boom e il 2022 sarà record. Per la distribuzione edile sono stati due anni eccezionali. Ecco, appunto, eccezionali. E se è giusto rendere onore a chi ha saputo sfruttare il momento favorevole, è anche l’ora di guardare avanti.

Il Centro Studi YouTrade tutti gli anni tira le somme del settore e mette a punto la esclusiva classifica Top 100 delle imprese della distribuzione edile. E ora le performance di fatturato e di profittabilità sono ordinate nelle tabelle pubblicate sul nuovo numero di YouTrade.

Un lavoro approfondito, perfino avvincente per chi lavora nella filiera delle rivendite di materiali. Ma anche un momento di riflessione, perché i freddi numeri sono accompagnati da una analisi che mette in luce punti di forza e di debolezza del settore. Inoltre, quest’anno la classifica registra numerose variazioni rispetto agli anni scorsi. Per esempio, il vincitore per fatturato è…

Troverete tutti i nomi e i numeri sul nuovo numero della rivista realizzata da Virginia Gambino Editore. Che, come sempre, contiene anche tanti altri spunti interessanti. Per esempio, le anticipazioni sul programma del prossimo Convegno YouTrade in programma a Villa Quaranta (Ospedaletto di Pescantina, Verona) il 26 ottobre. Se non l’hai ancora fatto, iscriviti!

Oppure un focus sul recente Cersaie, con tante interviste ai protagonisti e le novità emerse dal Salone dedicato a bagno e ceramica. Ancora: il nuovo numero della rivista leader nel mondo della distribuzione contiene due articoli dedicati al mercato immobiliare, con uno sguardo sulle richieste dei nuovi o prossimi proprietari di abitazione, i giovani. E, poi, tanti altri articoli, come la sezione dedicata alle cucine o all’urbanistica in chiave green: saranno tutti contenuti apprezzati dai lettori di YouTrade.

