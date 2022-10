Geoplast e UniZEB insieme per l’edilizia sostenibile

Geoplast, azienda padovana specializzata nell’ingegnerizzazione e produzione di soluzioni in plastica rigenerata, ha stretto una partnership con UniZEB – Il laboratorio Zero Energy Buildings dell’Università di Padova, in una missione condivisa per lo sviluppo di soluzioni innovative per l’edilizia sostenibile.

«Abbiamo deciso di supportare il laboratorio ZEB condividendo la nostra esperienza, i risultati della ricerca e le innovazioni, cogliendo l’opportunità di mostrare in cambio le prestazioni delle nostre soluzioni», spiegano da Geoplast.

UniZEB nasce nel 2015 con l’obiettivo di costruire un laboratorio che incorporasse e testasse le innovative tecnologie Zero Energy Building: domotica, sistemi termotecnici (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione), nonché soluzioni architettoniche e strutturali (prodotti, materiali, metodi di costruzione).

Finora, UniZEB ha incluso due prodotti Geoplast nel progetto:

– Modulo, il cassero a perdere per la realizzazione di vespai aerati e del vuoto sanitario, chesarà utilizzato per la costruzione delle fondazioni ventilate di 90 mq del laboratorio.

– Completa, il vassoio modulare utilizzato per creare giardini pensili estensivi,che sarà utilizzata per la costruzione del tetto del laboratorio.

UniZEB monitorerà la temperatura al di sotto del tetto verde. Verranno inoltre misurate la temperatura e l’umidità all’interno dell’edificio.