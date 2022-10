Eclisse: più vantaggi se la porta è a scomparsa

Complice anche la rivoluzione degli stili di vita che ha accompagnato la pandemia, gli spazi domestici richiedono sempre più versatilità e personalizzazione, all’insegna del minimalismo e della massima funzionalità. Anche nel mondo delle porte, la tendenza vede una crescente richiesta di prodotti filomuro pitturabili e combinabili, perfetti per recuperare spazio e assicurare la continuità visiva con la parete.

Ed è proprio sposando questa esigenza che Eclisse ha messo a punto una linea completa di soluzioni ad hoc in grado di nascondere qualsiasi tipologia di apertura nella parete e mimetizzarsi con le finiture e i materiali di rivestimento. Una proposta completa che soddisfa tutti gli attori della filiera, dal progettista all’installatore, dal privato al rivenditore, che può contare anche su corsi di formazione e strumenti concreti per facilitare il cross-selling e accompagnare i clienti nella scelta della soluzione migliore.

Ne parliamo con Daniela De Faveri, amministratrice delegata di Eclisse.

Domanda. La casa è in continua evoluzione, e anche le porte e le aperture interne cambiano per adattarsi alle nuove esigenze dell’abitare. In che modo?

Risposta. La casa è un oggetto sempre più complesso. Anche porte e aperture interne sono un tema cruciale nell’arredo. Le ultime tendenze puntano alla massima versatilità e personalizzazione degli spazi domestici.

D. Quali sono le proposte di Eclisse per venire incontro a queste nuove esigenze?

R. Eclisse propone una linea di prodotti filomuro in grado di mimetizzarsi con le finiture e i materiali di pareti e pavimenti. Soluzioni diverse, ma sempre coordinate che assicurano la resa estetica e lasciano spazio alla creatività, senza tralasciare la possibilità di creare la classica continuità con la parete e la perfetta uniformità con l’ambiente.

D. Tra le novità della vostra proposta filomuro c’è Eclisse 40 Collection: di cosa si tratta?

R. Eclisse 40 Collection è un telaio che reimmagina il modo di pensare la porta filomuro. Da una parte appare il classico lato rasoparete, dall’altra invece un’inedita strombatura angolata a 40 gradi, che aumenta la percezione di luce e profondità. Eclisse 40 Collection mette in relazione gli ambienti con una soluzione diversa per ciascun lato della soglia. E dalla parte della strombatura angolata a 40 gradi la porta aumenta la percezione di luce e profondità. Nella sua speciale finitura pitturabile, la cornice si integra nello spazio diventando puro segno architettonico.

D. Quali sono gli altri prodotti che fanno parte della collezione?

R. Fanno parte della collezione filomuro tutta una serie di prodotti che spaziano dalle soluzioni per porte scorrevoli, a battente, cabine armadio, sportelli, vani tecnici fino al battiscopa.

D. Qual è il grado di personalizzazione dei vostri sistemi filomuro?

R. Quello a cui riesce ad arrivare la fantasia! Non ci sono sostanziali limiti nelle dimensioni, né nella tipologia di parete e ognuno è libero di personalizzare ciascun prodotto con il colore che preferisce, oppure attraverso il rivestimento di una carta da parati.

D. Un’altra grande novità è l’inedito battiscopa Eclisse Delta: quali sono gli elementi innovativi che caratterizzano questo prodotto?

R. Eclisse Delta è un battiscopa inclinato, un’altra novità assoluta nel mercato. Grazie alla sua particolare forma, lo zoccolino diventa un elemento caratterizzante e decorativo, a metà tra la versione sporgente e quella rasoparete, impedendo alla polvere di depositarsi. È inoltre molto facile da installare perché non richiede alcuna lavorazione sulla parete.

D. Quali opportunità si aprono per i rivenditori con le vostre soluzioni filomuro?

R. Per il rivenditore diventa un’ottima opportunità di cross-selling. Oltre alla vendita del controtelaio, può infatti proporre tutta una serie di prodotti aggiuntivi e aumentare così il suo guadagno attraverso un progetto chiavi in mano di soluzioni combinabili tra loro e facili da proporre.

D. E per i progettisti?

R. Per i progettisti i vantaggi sono tanti: un unico produttore che offre la più vasta gamma di prodotti filomuro sempre perfettamente integrati nella parete per un effetto uniforme da pavimento a soffitto, alcuni dei quali anche esclusivi, che danno valore aggiunto e carattere distintivo ai progetti. Oltre all’ampia flessibilità della collezione, tra i vantaggi c’è la facilità d’inserimento a progetto, grazie anche a una libreria Bim completa.

D. Per proporre queste soluzioni è necessaria una formazione specifica?

R. Per assistere il rivenditore nel processo di consulenza e vendita, Eclisse propone corsi che forniscono le risposte alle esigenze di progettisti e privati. Perché una consulenza professionale e personalizzata può fare la differenza nel processo d’acquisto.

D. Quali strumenti offrite ai rivenditori a supporto dell’attività di vendita?

R. Offriamo strumenti concreti come il configuratore Cercafacile Eclisse, che permette di fare preventivi rapidamente ed effettuare ordini senza errori, o studiamo assieme ai distributori corner Eclisse negli showroom, rinnovandoli se già presenti, per facilitare il cross-selling.

D. Perché proporre una consulenza professionale e personalizzata può fare la differenza nel processo d’acquisto?

R. L’obiettivo è potenziare la professionalità dei rivenditori aiutandoli a trasmettere il valore dell’offerta: ampia linea di prodotti esclusivi, dettagli costruttivi brevettati, posa semplificata e a zero rischio errori, serenità d’uso. Così da accompagnare i loro clienti nella scelta migliore.

D. Avete studiato anche altre iniziative per i punti vendita?

R. Sicuramente gli eventi hanno avuto un ruolo importante in questi mesi. Oltre ai corsi di formazione, abbiamo partecipato a open day e inaugurazioni, cercando di sfruttare tutte le occasioni di dialogo con i rivenditori e gli altri attori della filiera.

D. Installare telai e altre soluzioni per porte, vani e battiscopa filomuro è un lavoro delicato. Che cosa avete studiato per agevolare il lavoro degli installatori?

R. Per agevolare il posatore, Eclisse continua a studiare dettagli tecnici che consentono un’installazione a regola d’arte, anche quando le condizioni in cantiere non sono ottimali, affinché chi le installa possa svolgere il proprio lavoro più velocemente e con maggiore serenità. Alcuni esempi? I profili resinati con un trattamento che riduce i tempi di asciugatura. L’applicazione dell’ultimo strato di intonaco fino, nelle versioni intonaco, o di stucco, nelle versioni cartongesso, sullo spigolo e sulla spalletta del vano di passaggio è più sottile rispetto alla precedente versione. Le traversine preforate consentono alla vite di entrare più facilmente e senza scivolamenti laterali nella lamiera, velocizzando il fissaggio delle lastre in cartongesso. La barra di allineamento infine è un distanziale che mantiene cassone e montante di battuta sempre allineati, particolare non scontato soprattutto in caso di ristrutturazioni.

D. Le soluzioni filomuro Eclisse possono essere installate su qualsiasi tipo di parete?

R. Assolutamente sì, sia intonaco che cartongesso, e sono perfette anche nelle ristrutturazioni.

D. Come si pone l’azienda rispetto ai temi della sostenibilità e dalla riduzione dell’impatto ambientale?

R. Eclisse è certificata Iso 14001 dal 2012. L’impianto fotovoltaico sul tetto ci assicura una produzione di 450 kWh. Particolare attenzione è dedicata al monitoraggio delle risorse impiegate per ridurre al massimo i consumi d’acqua, energia e minimizzare gli sprechi. Le vernici tri-componente a base solvente sono state sostituite da vernici monocomponenti all’acqua che riducono le emissioni in atmosfera a meno di un decimo rispetto al limite di legge. L’obiettivo è raggiungere l’emissione zero, eliminando completamente la componente di solvente. Nel reparto di verniciatura è stato montato un robot che sostituisce l’azione manuale allo scopo di salvaguardare la salute delle persone a contatto con le vernici. Oltre il 90% degli sfridi di produzione vengono riutilizzati. Alcuni dei nostri fornitori di lamiera riescono già a fornirci del materiale che va oltre l’80% di componente riciclato.

D. Dal punto di vista economico, com’è andato il 2021 e quali sono le vostre previsioni a fine anno?

R. Nel 2021 i ricavi sono aumentati del 40%, ma buona parte di questa crescita si deve agli aumenti dei prezzi di listino. Quest’anno per noi si chiuderà con un effettivo +10% rispetto all’esercizio precedente per effetto di un primo semestre carico di ordini.

D. Alla luce dell’attuale congiuntura, gravata dal conflitto in Ucraina, dall’inflazione, dal caro energia, dall’aumento delle materie prime, quali sono le vostre previsioni per il 2023?

R. Nel 2023 prevediamo una flessione tra il 5 e il 10%, escludendo nuove variazioni a listino. Fondamentale sarà l’andamento nel primo semestre messo a confronto con lo stesso periodo di quest’anno. Tuttavia, per fare una previsione verosimile, oggi le variabili sono troppe e indipendenti da noi: prezzi dei materiali, costi energetici, potere di acquisto, bonus edilizi, guerra, costo del denaro, affidabilità della nostra supply chain. Queste condizioni non favorevoli interesseranno tutti, senza esclusioni. In questo contesto l’atteggiamento prudenziale è d’obbligo e potranno fare la differenza solo le aziende finanziariamente strutturate in grado di dare massima assistenza ai propri clienti. Dobbiamo dunque sfruttare al massimo tutte le risorse umane e finanziarie che abbiamo per migliorare la qualità dei servizi alla vendita, nel rispetto dei budget costi.