Con Ytong il muro non teme il fuoco

La protezione passiva al fuoco degli edifici è fondamentale per offrire sicurezza in caso di incendio e facilitare le operazioni di evacuazione. Il sistema da costruzione Ytong è costituito da calcestruzzo aerato autoclavato (Caa), prodotto con materie prime minerali, che si caratterizza anche per una eccellente resistenza al fuoco.

La certificazione in Euroclasse A1 di reazione al fuoco attesta l’incombustibilità del materiale. Questa performance rende i blocchi Ytong ideali per la realizzazione di pareti esterne e di compartimentazione interne in edifici civili e industriali, garantendo elevate prestazioni fino a EI240.

Incombustibili, i blocchi Ytong sono resistenti ad altissime temperature. In caso d’incendio, infatti, il calcestruzzo aerato autoclavato non brucia, non gocciola, non produce fumi e non sprigiona gas tossici. Queste prestazioni offrono numerosi benefici: evitano la propagazione del fuoco, semplificano la ricerca di vie di fuga e l’attuazione degli interventi di soccorso.

Numerosi test dimostrano che, anche nel caso di incendio attivo da oltre sei ore, grazie alla elevata capacità isolante del materiale, la penetrazione del calore è così bassa che la temperatura sul lato non esposto alle fiamme supera di poco i 60 gradi, salvaguardando quindi l’incolumità di persone e oggetti. Anche eventuali materiali esplosivi vengono protetti dall’esposizione a temperature troppo elevate e, dunque, pericolose.

L’eccellente grado di resistenza al fuoco dei blocchi Ytong costituisce un plus fondamentale sia nelle realizzazioni civili sia in quelle industriali e commerciali, per il fondamentale contributo nella protezione in caso di incendio. Anche in presenza di temperature elevate, negli elementi costruttivi Ytong non si formano crepe, preservando l’integrità e l’ermeticità di tetti e pareti contro la diffusione di fumo e gas.

Non è un caso che la maggior parte dei laboratori per l’esecuzione di prove di resistenza al fuoco siano realizzati proprio con pareti in calcestruzzo aerato autoclavato. Le prestazioni di protezione passiva al fuoco di Ytong ne fanno il materiale da costruzione privilegiato anche per la realizzazione di pareti divisorie di garage e spazi tecnici e, in ambito industriale, per superfici tagliafuoco, anche di grandi dimensioni.

Grazie a un sistema di irrigidimenti verticali e orizzontali, realizzato con blocchi forati e blocchi a U di spessore minimo di 20 centimetri, possono essere realizzate grandi specchiature con resistenza al fuoco certificata EI 240.

La leggerezza delle pareti porta alla riduzione dei carichi sismici, minore armatura e riduzione dei costi. Inoltre, è possibile realizzare le pareti direttamente sul pavimento industriale senza fondazioni o irrigidimenti, a differenza di pareti in blocchi di calcestruzzo normale o alleggerito.

Una facciata realizzata in blocchi Ytong protegge gli edifici da eventi avversi, che possono verificarsi all’esterno, come l’incendio di un’auto o di un cassonetto in prossimità di un edificio, solo per citare due esempi non insoliti. In questo caso le pareti perimetrali in calcestruzzo cellulare attenuano notevolmente la possibilità di penetrazione dell’incendio dall’esterno e nel complesso evitano, in caso di incendio attivo nella costruzione, che la stabilità dell’intero edificio sia compromessa. Applicato come muratura interna per pareti divisorie, invece, Ytong è in grado di compartimentare efficacemente gli incendi, impedendo la propagazione del fuoco in altre parti dell’edificio.

Xella, società produttrice del sistema costruttivo Ytong, ha redatto un fascicolo tecnico antincendio ai sensi del DM 16.2.2007, basato su numerosi rapporti di prova e di applicazione estesa, certificato dal laboratorio Csi.

Il fascicolo descrive tutte le possibili estensioni dei risultati ottenuti per via sperimentale su murature in blocchi Ytong di altezza fino a 8 metri, senza intonaci o rasature, e prestazioni EI 240 dallo spessore 15 centimetri. Ricorrendo al metodo tabellare e al calcolo analitico è possibile certificare pareti tagliafuoco di altezza superiore con grado EI/Rei fino a 240 minuti, sia portanti che non portanti.

È possibile consultare le certificazioni tecniche relative alla resistenza al fuoco sul sito xella-italia.it