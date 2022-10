Con Isolmant Special Serie R il silenzio è Fossil Free

Il benessere passa anche da una buona acustica. La passeggiata sui tacchi dell’inquilina al piano superiore, il vicino che ha deciso di giocare a Tetris con i mobili, la tv dell’appartamento sottostante con sonorità che neanche un concerto metal, rappresentano un problema che a lungo andare può fare la differenza tra una lite in tribunale e il trasloco.

Per mettersi al riparo dai rumori molesti, sia da calpestio che da riverbero, Tecnasfalti ha messo a punto Isolmant Special 2 mm Serie R Fossil Free, uno strato resiliente in polietilene per l’isolamento sottopavimento che combina sostenibilità ambientale ed elevate prestazioni, pensato specificamente per la posa flottante di pavimenti laminati, parquet e altri tipi di pavimenti rigidi, anche con sistema di riscaldamento a pavimento. Isolmant Special Serie R è stato sviluppato per proteggere i dispositivi di incastro di queste pavimentazioni anche se sollecitate da alti carichi.

Completamente rinnovabile perché proveniente da materie prime di scarto di origine non fossile, Isolmant Special 2 mm Serie R Fossil Free è goffrato e serigrafato sul lato superiore e caratterizzato da una migliore e calibrata qualità della cellulazione del polietilene. La colorazione marrone-legno richiama la tipologia di pavimentazione per la quale è pensato e i materiali bio-circular da cui è composto.

Grazie alla sua qualità intrinseca e alla sua elevata densità, che permette di migliorare le prestazioni di isolamento ai rumori da calpestio (ΔLw= 22 dB) e al rumore di riverbero Rws (21 sone), cioè il ritorno del suono prodotto dai passi all’interno della stanza nella quale si sta camminando), questa soluzione garantisce costanza di prestazioni nel tempo.

Un sistema di alta qualità per ridurre il rumore impattivo e quello riflesso, che al contempo risponde alle richieste di sostenibilità ambientale. Isolmant Special Serie R Fossil Free è infatti un sistema di derivazione non fossile certificato Iscc Plus, protocollo mondiale che ha l’obiettivo di contribuire all’implementazione di una produzione e di un uso sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico di tutti i tipi di biomassa nelle catene di approvvigionamento globali.

Il sigillo Iscc Plus certifica tutta la catena di approvvigionamento a garanzia della provenienza sostenibile delle materie prime realizzate da fonti non fossili, ovvero da materiale rinnovabile bio-circular derivante da scarti da selvicoltura (senza deforestazione) e non in competizione con la catena alimentare.

Isolmant Special 2 mm Serie R Fossil Free è dotato anche di certificazione Blue Angel, tra le più riconosciute certificazioni europee di prodotto, a garanzia del rispetto di requisiti elevati in termini di sostenibilità e performance, come richiesto dai principali protocolli ambientali come Cam e Leed.



La posa flottante, che consiste nell’inserimento di un materassino resiliente tra il piano di posa e la pavimentazione, rappresenta la scelta obbligata per l’installazione di pavimenti laminati e pavimenti vinilici con incastro meglio conosciuti con l’acronimo Lvt (Luxury Vinyl Tiles) o anche SPC (Solid Polymer Core).

La posa flottante rappresenta una soluzione sempre più diffusa anche per la posa di molti pavimenti in legno, stratificati e controbilanciati (tre strati). Una modalità di posa assolutamente compatibile anche con la presenza di sistemi di riscaldamento a pavimento, se in presenza di materassini con una bassa resistenza termica (basta verificare che la resistenza di pavimento e materassino insieme non superi il valore di 0,15 m2K/W).

Isomant Special Serie R Fossil Free si posa facilmente in cantiere: il taglio dei teli non richiede attrezzi specifici (basta un semplice taglierino o cutter), il materiale è leggero e maneggevole e la posa rapida e pulita. Rimane fondamentale posare i teli su una superficie portante, piana, planare, pulita e priva di detriti o oli.

Altrettanto fondamentale è che la posa della pavimentazione avvenga a regola d’arte. In particolare la posa del parquet dovrà essere eseguita con adeguate condizioni di temperatura e umidità, nel rispetto del disciplinare di posa delle pavimentazioni in legno e in conformità con la norma Uni 11265:2015.

I VANTAGGI

• Ottimo isolamento acustico al rumore di calpestio e al rumore di riverbero (Rws)

• Certificato Iscc Plus e realizzato con materie prime bio-circular (usando l’approccio del bilancio di massa)

• Prodotto certificato Blue Angel (certificazione eco-label tedesca) Bassa resistenza termica

• Alta conformabilità (Pc)

• Non contiene sostanze volatili (Voc A+)

• Non contiene plastificanti, amianto, formaldeide, alogeni e metalli pesanti

• È privo di solventi e non contiene altre sostanze che riducono lo strato di ozono

• Può essere smaltito secondo Cer n. 170604

• Taglio facile e senza polvere usando un coltello multiuso o taglierino

• Rispetta le prescrizioni definite dai Cam Edilizia per i materiali per l’isolamento acustico e termico