Caron no limits con i transporter, in partnership con Fassi Gru

Versatilità, affidabilità ed efficienza. Sono gli elementi che caratterizzano il sodalizio che unisce i veicoli tuttofare Caron con le gru articolate Fassi Gru, di cui rappresentano il completamento ideale.

«Quando un cliente chiede la gru è abbastanza normale che proponiamo una Fassi. Devo dire che è sempre una proposta apprezzata per la fama di affidabilità ed efficienza che accompagna i modelli. Per le dimensioni dei nostri transporter le gru ideali sono quelle della gamma leggera, dalla F30 alla F55, in grado di offrire una serie di soluzioni all’avanguardia che le fanno primeggiare sui competitor», spiega Fabrizio Caron, nipote del fondatore e alla guida dell’azienda vicentina, assieme al padre Roberto e ai fratelli Marco e Andrea.

Specializza in veicoli da trasporto fuoristrada, Caron produce da 60 anni transporter per le più svariate destinazioni d’uso. Tutto comincia dal fondatore, Andrea Caron, che alla fine degli anni Cinquanta ha l’intuizione di unire una falciatrice a un carrello, creando il primo mezzo per il trasporto da montagna, sostituendo la forza motrice animale con quella di un motore.

Da quella prima innovazione l’azienda si è evoluta fino a diventare uno dei più importanti costruttori di transporter, facendo della versatilità il proprio cavallo di battaglia. «Tutti i veicoli sono progettati e allestiti direttamente al nostro interno», afferma Fabrizio Caron. «Abbiamo un’organizzazione che ci permette di sviluppare una gamma completa in grado di rispondere in maniera appropriata a una serie di domande di trasporto molto diversificate. Se prima, infatti, i nostri clienti erano prevalentemente agricoltori e allevatori, oggi abbiamo molte richieste per interventi di pulizia forestale e una domanda sempre più forte viene dall’industria e dalle municipalizzate, dagli spurghi alla cura dei giardini e del verde pubblico, senza trascurare l’edilizia, che ha sempre un ruolo importante. Ed è proprio in questi nuovi settori che la richiesta di gru articolate diventa più frequente».

Da questa esigenza è nata la partnership con Fassi Gru, uno dei più importanti produttori di gru articolate con sede ad Albino (Bergamo), in grado di offrire una gamma di oltre 60 modelli disponibili in 30 mila configurazioni.

Il sodalizio di Caron con l’azienda di gru bergamasca ha coinciso con la collaborazione con Ormet, dealer Fassi nelle Tre Venezie (province di Treviso, parte di quella di Vicenza, Padova, Venezia e Pordenone).

«Quest’anno Ormet festeggia mezzo secolo di attività. Il rapporto con Fassi Gru è un po’ più recente, ma non di molto, perché risale agli albori degli anni Novanta», afferma Michele Baron, uno dei responsabili commerciali dell’officina.

«Siamo in un’area che è additata come esempio di imprenditorialità in tutto il mondo, quindi il nostro ruolo è fondamentale per dare sempre la risposta appropriata alle richieste di trasporto e sollevamento che ci arrivano dall’agricoltura all’industria, passando per l’edilizia che una volta rappresentava la domanda principale. Ora, nonostante la forte ripresa dell’edilizia, la leadership del settore è insidiata dal mondo industriale: in particolare, è sempre più forte la richiesta di gru con grandi sbracci, per poter operare all’interno dei capannoni e in condizioni complesse, quindi anche con una serie completa di accessori. Per Fassi non poteva esserci un trend migliore, che premia la ricerca e l’evoluzione dei modelli verso il top di gamma e lo sviluppo di sistemi elettronici di supporto a lavori sempre più evoluti».

Con tre sedi in provincia di Treviso, Ormet cura il montaggio delle gru Fassi e qualche volta anche il resto dell’allestimento delle macchine. A Colle Umberto, dove c’è la sede legale, è presente un’officina per le manutenzioni e gli allestimenti medio-piccoli. A San Fior e a Oné di Fonte sono presenti altre due officine, la prima dedicata ai soli allestimenti medio-grandi e la seconda che combina nuovi allestimenti alle manutenzioni. Nel complesso le strutture dispongono di quasi 20 mila metri quadrati coperti, 10 mila scoperti, con 130 dipendenti operativi.

«Ormet costituisce un riferimento fondamentale, per noi come per i nostri clienti, che sanno di poter contare su un network assistenziale ben ramificato in Italia come nel mondo», conferma Fabrizio Caron, che presenta uno degli ultimi allestimenti realizzati: la macchina Caron Ct 80 M con gru Fassi F40B.0.23.

Oltre alle dotazioni standard, è completata dalle attivazioni supplementari in punta per poter montare una benna o un polipo. Il modulo, costituito da gru e cassone ribaltabile, è interamente amovibile e intercambiabile con altre attrezzature. Il transporter è dotato di un motore Fca a quattro cilindri turbo intercooler da 75 cavalli, per un peso complessivo omologato di 8.500 chilogrammi.

La serie Caron Ct offre un’ampia gamma di motorizzazioni e pesi: da 75 a 140 cavalli e da 8.500 a 10 mila chilogrammi. La trazione 4×4 con disinnesto anteriore e con riduttori epicicloidali finali, unita allo snodo centrale incorporato, assicura massima affidabilità su qualsiasi fondo e una costante aderenza delle ruote al terreno. Motivi che hanno spinto la Danger Zone di Andalo, in provincia di Trento, a commissionare la Caron Ct 80 M per la costruzione e manutenzione delle piste da mountain bike.