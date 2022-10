Braga Hotel, porte tagliafuoco tra sicurezza e stile made in Italy

Sicurezza dal pericolo incendio, ma senza dimenticare lo stile made in Italy. Braga, gruppo cremonese specializzato nella realizzazione di porte interne in legno, ha scelto questa strada per sviluppare la linea di porte Hotel.

Si tratta di accessi che coniugano severi criteri di resistenza con lo stile richiesto per le strutture di accoglienza. E, dato che si tratta di prodotti esportati in tutto il mondo, la linea Hotel vanta la certificazione di resistenza al fuoco Ei 30 e Ei 60 necessaria in Italia, accanto a certificati specifici, come il British Standard per l’area Uk e i Paesi anglosassoni, l’Ul per il Canada e gli Stati Uniti, e il Bm Trada per l’area del Golfo.

Inoltre, l’attenzione alle richieste provenienti dalle diverse aree commerciali ha indirizzato la scelta di certificare una porta con dimensioni fuori standard, che può arrivare a un’altezza di 270 centimetri.

Risultati raggiunti da Braga grazie all’esperienza come produttore di semilavorati e ai costanti investimenti nella filiera produttiva, che hanno portato a una struttura integrata verticalmente. Il gruppo ha così raggiunto un know-how e una selezione di materiali di alta qualità. L’attenzione al particolare, coniugata a macchinari di precisione, consentono quindi di offrire al mercato prodotti con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Nel tempo Braga, specializzata dal 1974 in componenti per porte interne in legno e laminato, ha ampliato la propria produzione anche alle chiusure resistenti al fuoco. Le porte tagliafuoco Braga sono una scelta coerente per hotel, ma anche per uffici e case private, grazie all’ampia gamma di soluzioni che spaziano dal laminato al legno, per arrivare ai laccati.

Senza dimenticare che, accanto alla sicurezza, per Braga restano importanti le esigenze dei clienti per un migliore comfort acustico, unendo nelle ultime creazioni protezione antincendio e insonorizzazione.