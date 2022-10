Apre Batimat 2022 tra innovazione e sostenibilità

Batimat, Idéobain e Interclima, in programma dal 3 al 6 ottobre a Parigi, sono anche una vetrina per le imprese innovatrici che operano nel settore delle costruzioni e degli impianti. Per questo il Mondial du Bâtiment organizza parallelamente alla manifestazione fieristica anche gli Award dell’Innovazione, premi riservati alle imprese che sanno aggiungere tecnologia e servizi alla propria offerta.

Sono 27 i vincitori delle categorie professionali dell’edizione 2022, scelti da un Grand Giurì seguendo i criteri alla base del concorso, cioè le quattro grandi sfide trasversali della trasformazione del settore: Preservare l’ambiente, Vivere bene nella città del 2050, Valorizzare le professioni, Trasformare metodi e processi.

La giuria, composta da rappresentanti di istituzioni, enti di certificazione, committenti, imprese edili, aziende e media specializzati ha scelto Diasen come vincitrice per la categoria Preservare l’Ambiente. L’azienda propone Diathonite Thermostep.047, una malta ecologica rinforzata con sughero. Il sughero è una risorsa rinnovabile. Inoltre, Diasen utilizza tappi di sughero e altri scarti della produzione di prodotti in questo materiale. Se utilizzata come massetto e grazie al suo λ di 0,047 W/mK, questa malta è adatta per l’isolamento termico e acustico di sottotetti, pavimenti e tetti ventilati.

Nella stessa categoria una menzione speciale è andata a Isosta, che costruisce Repan, un’unità industriale per lo smantellamento dei pannelli sandwich destinati al riciclaggio. Repan adopera pannelli utilizzati per riempire le pareti delle verande, i marcapiani delle finestre, la base degli infissi. Alla fine del loro ciclo di vita, questi pannelli vengono depositati nei cassonetti Ciw (Common Industrial Waste), quindi frantumati, inceneriti o addirittura interrati. Tuttavia, i loro componenti, lastre di alluminio e Xps (polistirene estruso), sono perfettamente riutilizzabili. Per le aziende che depositano tali pannelli, il circuito Dib ha un costo. Ma Repan punta a un costo inferiore. Ciò significa un risparmio per le aziende e l’accesso a nuove fonti di materie prime per l’industria.

Nella categoria Vivere Bene nella Città del 2050, la giuria ha individuato come vincitrice Ökofen, azienda che si occupa del legno, soprattutto sotto forma di pellet, considerato un’energia a basse emissioni di carbonio, ma che con la sua combustione può produrre polvere e particelle fini. Ökofen, specialista leader nelle caldaie a legna, ha presentato una nuova caldaia a condensazione: la Pelletmatic Condens ZeroFlame, che elimina il pericolo di inquinamento da polveri sottili. Questo generatore offre valori di emissione di polveri inferiori a 2 mg/Nm3, al 10% di O2, grazie alla nuova tecnologia del bruciatore, ZeroFlame, e al nuovo design della camera di combustione. Questo livello di emissioni di polveri non è misurabile dagli analizzatori di fumi portatili utilizzati dagli installatori.

Una menzione speciale è andata, invece, a Cheminée Poujoulat. In Francia ci sono migliaia di caldaie a gas individuali collegate alle cosiddette soluzioni Vmc-Gas, che garantiscono sia la ventilazione dell’abitazione sia l’evacuazione dei prodotti della combustione. Non è possibile installare caldaie a condensazione su una Cmv a gas poiché è necessario rifare l’intera colonna. In comproprietà, è particolarmente difficile ottenere il consenso di tutti per effettuare lavori su un’intera colonna, soprattutto se le caldaie delle abitazioni interessate non sono ancora tutte a fine vita. Per superare questa difficoltà, Cheminées Poujoulat ha progettato Réno-Vmc gaz, soluzione che consente la ristrutturazione della Vmc Gaz e l’installazione di caldaie a condensazione per sostituire le caldaie esistenti, una per una, unità per unità. Réno-Vmc gaz è costituito da singole canne fumarie in acciaio inox, da un terminale montato sul tetto in testa a ciascuna colonna collegato alle caldaie a gas Vmc e da un piede di combustione.

La categoria Valorizzare le Professioni ha visto come selezionata numero uno Wacker Neuson. Con il dumper Dual View DV45, l’azienda ha migliorato notevolmente la sicurezza in cantiere. Il dumper ha una cabina girevole che ruota fino a 180 gradi e può essere azionata dall’interno dal conducente o dall’esterno prima di sedersi. Di conseguenza, l’autista non deve mai fare marcia indietro, trovandosi sempre nella direzione di marcia del dumper.

Per la sezione Trasformare Metodi e Processi ha vinto Bat’Ipac, azienda che si appoggia a strutture di integrazione sociale in tutta la Francia e che ha unito le forze con il gruppo Ds Smith Packaging, leader europeo nella produzione di cartone da imballaggio e nel riciclaggio di carta e cartone, per creare Ipac: un pannello isolante e strutturale da costruzione, realizzato al 100% con cartone riciclato e completamente riutilizzabile. Ipac si presenta sotto forma di pannelli con una densità di 91 chilogrammi per metro cubo, ovvero un peso di 28,61 chilogrammi per metro quadrato per uno spessore di 200 millimetri. Il suo λ di 0,03 W/mK dà una resistenza termica di 6,66 m²K/W per uno spessore di 200 millimetri. Il materiale offre uno sfasamento termico di 15 ore per 200 millimetri. I pannelli sono realizzati in cartone alveolare e sono ricoperti da 2 millimetri di Akilux ignifugo (peso: 280 g/m²). Ipac è disponibile come pannelli isolanti strutturali portanti per facciate, pannelli isolanti strutturali per pareti interne, pannelli isolanti per rivestimenti di pareti interne e pannelli isolanti per rivestimenti di pareti esterne.