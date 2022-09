Speciale Porte: il minimal design di Riquadra by Aip Porte

Dalla ricerca e dalla lunga tradizione Aip Porte è nata la collezione Riquadra, porte da interni capaci di venire incontro a un mercato sempre più attento e sensibile a soluzioni in grado di entrare facilmente in sintonia con ambienti dall’arredamento essenziale.

Senza scomodare la minimal art, coniata nel 1965 dal filosofo dell’arte inglese Richard Wollheim in un articolo sulla rivista Arts Magazine, in questo caso si tratta di porte interne laccate e caratterizzate da linee minimali.

Le lavorazioni sull’anta consistono perlopiù in pantografature superficiali, profonde appena 2 millimetri, per rendere il design ancora più estremo, ma sempre in grado di esaltare l’estetica del prodotto, grazie al gioco di luci ed ombre.

Tutti i modelli, contraddistinti da fresate leggere e delicate, sono disponibili nei colori bianco Ral 9010, Bianco Ral 9016, avorio, grigio e tortora e in due telai (uno raso muro) entrambi anche con cerniere a scomparsa, per ridurre al minimo l’impatto visivo della porta e puntare al massimo dell’essenza.

Gli spazi vuoti e la semplicità, d’altronde, sono ingredienti da valorizzare, mentre tutto ciò che è superfluo occorre metterlo da parte.