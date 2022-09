Speciale Porte: Eclisse Syntesis Areo, la nicchia è filomuro

Pensata per chiudere e nascondere cabine armadio, scarpiere, ripostigli, nicchie e sottoscala attrezzati, la nuova linea di sportelli Eclisse Syntesis Areo rappresenta una soluzione di design, versatile e discreta, a effetto filomuro totale.

Grazie alle numerose configurazioni, aperture e dimensioni, anche su misura, offre la massima flessibilità e funzionalità, per rispondere a tutte le esigenze. Completa la gamma di chiusure, Eclisse Syntesis Tech, botola filomuro pensata per occultare i vani contenitivi di servizio.

Gli sportelli filomuro garantiscono una perfetta continuità tra anta e parete e sono pensati per un pratico uso quotidiano attraverso comode aperture push-pull completamente invisibili.

Il pannello dell’anta viene fornito con un rivestimento in melaminico, pronto per essere pitturato e rifinito come la parete, oppure ricoperto con carta da parati, per un risultato finale all’insegna della totale omogeneità.

Il telaio è versatile e si integra sia nelle pareti in muratura sia in quelle in cartongesso. La soglia è rifinita in modo tale da assicurare un perimetro della struttura pulito e minimale. I profili del telaio sono disegnati per integrarsi perfettamente nella parete e al contempo scongiurare il rischio di crepe, mentre i sistemi di apertura, quali cerniere e pistoni idraulici, sono collaudati per garantire solidità e affidabilità dei meccanismi nel tempo.

Il telaio di Eclisse Syntesis Areo è completamente personalizzabile: è disponibile sia in dimensioni standard sia su misura, con differenti modalità di apertura. Le aperture laterali ad anta singola e doppia sono proposte con riquadratura a quattro lati, in caso di apertura sospese, oppure a tre lati in caso di aperture a filo pavimento. È possibile anche realizzare soluzioni su misura con intervalli ogni 10 millimetri in larghezza e altezza.

Eclisse Syntesis Areo è disponibile in versione:

• anta singola con traverso dritto o inclinato su tre oppure quattro lati (dimensioni da 300 a 650 centimetri di larghezza e da 300 centimetri a 2,70 metri di altezza

• anta doppia su tre oppure quattro lati (dimensioni per anta da 300 a 650 centimetri di larghezza e da 300 centimetri a 2,70 metri di altezza)

• anta a ribalta verso l’alto o verso il basso su quattro lati (dimensioni da 300 a 1,80 metri e da 300 a 650 centimetri di altezza)

Per agevolare il lavoro del cartongessista in fase di finitura, Eclisse ha sviluppato uno speciale profilo che facilita il completamento della parte interna con lastre di cartongesso. Attraverso un unico profilo il posatore ha la possibilità di creare o una parete finita da 100 millimetri, con orditura da 75 millimetri, oppure una parete perpendicolare al lato filo muro partendo dal telaio. Un accorgimento esclusivo di Eclisse, particolarmente utile all’installatore che può beneficiare di una resa ottimale e ridurre i tempi di posa in opera.