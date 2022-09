Speciale Porte: con CISA Domo Connexa la blindata di casa diventa smart

Domo Connexa è la nuova serratura firmata CISA, che trasforma la porta blindata in una smart door. Frutto del percorso di innovazione tecnologica che l’azienda italiana e la casa madre Allegion portano avanti già da tempo, questa soluzione rappresenta un fiore all’occhiello per la sicurezza domestica.

Il controllo a distanza consente di attraversare tutti i varchi del percorso verso casa senza interruzione e, grazie alla crittografia end-to-end, Cisa Domo Connexa è gestibile in tutta sicurezza, sia da smartphone sia da piattaforma web. Attivando la connettività da remoto, è inoltre possibile sfruttare gli assistenti vocali come Google Home o Alexa per aprire la smart door.

La nuova serratura Domo Connexa ha un cuore tecnologico dal design minimale: Cisa Button, un pulsante la cui estetica elegante e moderna si adatta a ogni stile di porta. Il chip contenuto al suo interno dialoga con la serratura motorizzata e permette di aprire la porta in maniera contactless sia dall’interno sia dall’esterno, anche a distanza da più dispositivi connessi, grazie alla tecnologia bluetooth low energy 5.0, che estende il raggio di azione dello smartphone.

La serratura motorizzata gestisce il movimento dei catenacci e dello scrocco in maniera automatica e intelligente, oltre che in modo fluido e silenzioso, nel pieno rispetto del comfort acustico.

L’innovativa tecnologia Cisa Domo Connexa trasforma una tradizionale porta motorizzata in una smart door dalle molteplici funzionalità:

• apertura della porta tramite smartphone, telecomando e tastiera bluetooth

• apertura automatica in prossimità della porta

• creazione di credenziali per l’accesso di famigliari o collaboratori

• monitoraggio dello storico degli accessi

• ricezione di notifiche push circa lo stato della porta (aperta, chiusa, armata)

• modalità notturna per garantire sicurezza e comfort nelle ore di sonno

• controllo del livello delle batterie

• integrazione con gli assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Home

• creazione scenari con Ifttt

• integrazione con Airbnb