Speciale Porte: Braga Rasomuro, less is more

Da sempre conosciuta per la sua produzione di semilavorati in legno, realizzati tramite una struttura industriale verticale che nasce da boschi di proprietà per poi arrivare alle finiture di ultima generazione, Braga si è ora cimentata con successo nello sviluppo di nuovi modelli e linee di prodotto che incontrano le più recenti ed esigenti richieste del mercato. Come le porte Rasomuro, che abbinano lo stile minimalista ai canoni della porta tradizionale.

Essenzialità ed eleganza sono i due concetti chiave che contraddistinguono la nuova linea di porte interne Rasomuro. A questo connubio si integrano servizio e qualità, che da sempre caratterizzano la filosofia di vendita dell’azienda.

Con questa nuova linea di prodotto il classico telaio in listellare, fiore all’occhiello della Braga e sinonimo di eccellenza made in Italy, viene sostituito con uno in alluminio che segue le tendenze dei più sofisticati mercati internazionali e dona all’ambiente personalità e discrezione.

La porta prevede un pannello alveolare, che può arrivare a una massima altezza di 270 centimetri, un telaio in alluminio del tutto invisibile, cerniere a scomparsa e la serratura magnetica.

Il pannello può essere fornito sia con un rivestimento grezzo, che può essere successivamente verniciato in fase di posa, lasciando libero sfogo alla fantasia dell’acquirente, oppure laccato o rivestito con le ultime novità dal mondo dei laminati.

Le porte Rasomuro stravolgono l’ambiente interno grazie alla loro complanarità, conferendo alla stanza un senso di continuità ed eliminando il superfluo. La loro funzionalità permette di adattarsi a qualsiasi ambiente, senza occupare spazio, e la loro semplicità consente di sposare qualsiasi tipologia di arredamento.

Oggi più che mai, infatti, la tendenza va verso elementi d’arredo semplici e funzionali, ma allo stesso eleganti, che con le porte Rasomuro Braga trovano il loro naturale completamento. Know-how e un ufficio di Ricerca e Sviluppo dedicati, offrono una soluzione a qualsiasi esigenza mantenendo costanti qualità, servizio e attenzione al cliente.

Le porte sono disponibili sia nella sede Braga di Casalmaggiore (Cremona), sia presso i depositi di proprietà di Caronno Pertusella (Varese), Montichiari (Brescia) e Cessalto (Treviso).