Schüco LivIngSlide Panorama Evolution: ampie viste verso l’esterno e personalizzazione no limits

Ambienti eccezionalmente luminosi e viste più ampie con Schüco LivIngSlide Panorama Evolution, il più recente alzante scorrevole in PVC di Schüco PWS Italia. Un sistema innovativo per infissi che si distingue principalmente per l’impiego di profili super sottili e sezioni ultra ridotte per rendere la luce protagonista del living e per creare una emozionale osmosi fra indoor e outdoor.

Fra i punti di forza di LivIngSlide Panorama Evolution spiccano le molteplici e articolate possibilità di finiture che permettono libertà progettuale e la soddisfazione delle più diverse esigenze, finanche quella di optare per un infisso bicromatico: un colore per l’esterno e uno per l’interno, per una personalizzazione e una coerenza assoluta.

Oltre all’ampio range di colori certificati RAL che vanno dal bianco alle tinte più accese, tra le più accattivanti recenti proposte si evidenziano esclusive finiture che comprendono anche una scala di grigi ultra-opachi dal particolare effetto della verniciatura a polvere: uno stile contemporaneo molto amato dai progettisti. L’offerta include anche finiture effetto legno che offrono una resa estremamente realistica sia estetica sia tattile.

Di rilievo anche le texture metallizzate proposte, grazie alla tecnologia di rivestimento Schüco AutomotiveFinish, in brillanti e raffinate tonalità dall’ottima stabilità cromatica, resistenti all’abrasione e agli agenti chimici.

Schüco LivIngSlide Panorama Evolution è realizzato con PVC di elevata qualità dal ridotto impatto ambientale: ogni sistema per serramento Schüco contiene almeno il 30% di PVC riciclato post consumo ed è a sua volta riciclabile fino a 7 volte, assicura un’ottima resistenza agli agenti atmosferici, ha eccellenti proprietà di isolamento termico-acustico e una lunga durata, mediamente dai 30 ai 50 anni.

Tutti i serramenti in PVC Schüco consentono di realizzare ambienti salubri, come provato dalla certificazione Biosafe. L’ente di validazione ha infatti attestato la totale sicurezza dei prodotti, data dall’assenza di metalli pesanti, sostanze radioattive e dalla bassa emissività.