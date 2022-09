Residenziale Oltremare, Trani: facciata ventilata su misura con il sistema GHV di Granitech

L’involucro è il protagonista del Residenziale Oltremare, nuovo edificio di lusso progettato dagli architetti Matteo Lettini e Nicola Bisceglie sul lungomare di Trani. Il risultato di grande impatto estetico è reso possibile dal sistema GHV di Granitech, brand del Gruppo Iris Ceramica, particolarmente indicato per realizzare facciate ventilate.

Per garantire l’effetto finale è stato necessario creare un preciso abaco colori per consentire sia la lavorazione delle lastre ceramiche, con taglio in apposita misura e retinatura di sicurezza sul retro lastra, e delle clip, sia l’individuazione della loro esatta ubicazione per il team di installazione.

Il rivestimento scelto per Residenziale Oltremare è caratterizzato da una successione di lastre ceramiche di diverso formato e colore, che donano all’intero edificio un movimento unico ed elegante. L’effetto dinamico, ottenuto dalla posa random a righe verticali di tre diverse colorazioni nei toni caldi del beige, si sposa e si alterna perfettamente con le finestre, oltre a essere ripreso anche nelle parti dell’edificio dove il materiale ceramico è stato installato a colla, per mantenere l’unità estetica del progetto.

La soluzione utilizzata è il sistema di facciata ventilata Granitech GHV con agganci a vista, realizzati su misura affinché il colore dei singoli ritegni meccanici fosse identico a quello della lastra ceramica supportata.

Anche gli imbotti delle finestre sono realizzati con lastre ceramiche e un sistema di ancoraggio ibrido che ha visto l’utilizzo di silicone strutturale, per non utilizzare uno spessore eccessivo in corrispondenza delle aperture. Sono stati quindi progettati appositi ancoraggi meccanici, modificati rispetto allo standard, che potessero rispondere alle necessità progettuali.

Vista la particolare posizione fronte mare dell’edificio, la scelta di realizzare una facciata ventilata consente di proteggere la struttura dagli agenti atmosferici, anche aggressivi, e rendere più pratiche le operazioni di pulizia da eventuali residui di sabbia e salsedine.

Inoltre, grazie all’utilizzo del gres porcellanato come materiale di rivestimento, è possibile ottenere una maggiore resistenza e durabilità della brillantezza dei colori nel tempo. Infine, la possibilità di inserire uno strato isolante nell’intercapedine creata dalla sottostruttura metallica permette di raggiungere alte prestazioni in termini di efficienza energetica.

LE CARATTERISTICHE DEI SISTEMI GHV

Nati per rispondere alle esigenze di protezione degli edifici dalla dispersione termica, dall’azione combinata di pioggia e vento e per mantenere asciutte le strutture murarie, i sistemi di facciata ventilata Granitech si configurano come soluzioni costruttive multistrato complesse, che consentono l’installazione a secco degli elementi di rivestimento di parete.

’assemblaggio degli elementi di facciata determina un’intercapedine di aria, che attiva la ventilazione naturale mediante il cosiddetto effetto camino, assicurando notevoli benefici, tra cui la rimozione del calore e dell’umidità eccessiva, con un conseguente accrescimento del comfort abitativo, oltre a permettere l’inserimento di un isolante a cappotto dell’involucro esistente.

Il sistema di facciata GHV di Granitech prevede l’installazione delle lastre ceramiche con gancio a vista ed è particolarmente efficace per l’isolamento termo acustico e il risparmio energetico, requisiti fondamentali per l’ottenimento dei bonus fiscali. In più, le sue caratteristiche tecniche, geometriche e costruttive ne fanno una soluzione particolarmente adatta al mercato residenziale e condominiale.

Le lastre in gres porcellanato di Iris Ceramica Group permettono di soddisfare i nuovi concept architettonici, soprattutto nel comparto residenziale dove all’efficienza energetica è richiesta, sempre più spesso, una elevata resa estetica e una manutenzione limitata nei costi e nelle operazioni.

Le lastre, grazie al trattamento Active tutelato da un brevetto europeo, sono inoltre in grado di disgregare gli agenti inquinanti, organici e inorganici, che si posano sulle superfici, per una facciata performante, energeticamente efficiente, facile da manutenere e che non si sporca.

LA SCHEDA

PROGETTO: Residenziale Oltremare, Trani

PROGETTISTI: Arch. Matteo Lettini e Arch. Nicola Bisceglie

LASTRE CERAMICHE: sollezione Con.Crea di Ariostea – Colori Talc,

Dove Grey, Earth

FORNITURA E SUPPORTO: D’Introno Domenico Srl – Corato

FACCIATA VENTILATA: sistema GHV di Granitech